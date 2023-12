O I COMICI RUSSI SONO DEI GENI, O LE CANCELLERIE DI TUTTA EUROPA HANNO UN ENORME PROBLEMA DI SICUREZZA – VOVAN E LEXUS, I RESPONSABILI DELLO SCHERZO TELEFONICO A GIORGIA MELONI, SONO RIUSCITI A FREGARE ANCHE IL PREMIER IRLANDESE, LEO VARADKAR: SI SONO FINTI DI NUOVO UN FUNZIONARIO AFRICANO, E IL POLITICO SI È LASCIATO ANDARE A LAMENTELE SUI RIFUGIATI UCRAINI…

leo varadkar

(ANSA) - Il premier irlandese Leo Varadkar è l'ultima vittima in ordine di tempo degli scherzi telefonici del duo di comici russi Vovan e Lexus, con i quali si è lamentato della crisi dell'immigrazione in Irlanda a causa dell'arrivo di centomila rifugiati ucraini.

"Stiamo vivendo una grande crisi dei rifugiati in Irlanda, la più grande che abbiamo dovuto fronteggiare nella nostra storia", ha affermato Varadkar nella conversazione, pubblicata sul canale Telegram del duo russo e ripresa dall'agenzia Ria Novosti.

Vladimir Kuznecov e Alexei Stoljarov - Vovan e Lexus

"Ci sono attualmente centomila ucraini che vivono in Irlanda", ha sottolineato il primo ministro, che poi ha aggiunto: "Io stesso ho dato ospitalità ad un rifugiato dall'Ucraina a casa mia per nove mesi". Anche in questo caso, come avvenuto lo scorso novembre con la premier Giorgia Meloni, i due comici hanno fatto credere all'interlocutore che stava parlando con un funzionario di alto grado africano.

leo varadkar MEME SULLO SCHERZO TELEFONICO A GIORGIA MELONI Vladimir Kuznetsov e Aleksej Stoljarov - Vovan e Lexus MEME SULLO SCHERZO TELEFONICO A GIORGIA MELONI LEO VARADKAR 1 aleksej stoljarov lexus a otto e mezzo 6 petr fiala, leo varadkar, giorgia meloni e kyriakos mitsotakis