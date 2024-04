COMINCIA LA CAMPAGNA ELETTORALE E TORNA “IO SONO GIORGIA, SONO UNA MADRE, SONO CRISTIANA” – LA MELONI PRESENZIA ALL’EVENTO SULLA “TRANSIZIONE DEMOGRAFICA” E RICICCIA LA VECCHIA FATWA CONTRO L’UTERO IN AFFITTO: “PRATICA DISUMANA, SOSTENGO LA PROPOSTA DI LEGGE PER CUI DIVENTI UN REATO UNIVERSALE. NESSUNO MI PUÒ CONVINCERE CHE SIA UN ATTO D’AMORE CONSIDERARE I FIGLI COME UN PRODOTTO DA BANCO…” – “DAL GOVERNO UN CAMBIO DI PASSO SULLA SFIDA DEMOGRAFICA” (SARÀ, MA QUI SEMBRA TUTTO FERMO)

1. MELONI, UTERO IN AFFITTO DISUMANO, PRESTO REATO UNIVERSALE

(ANSA) - "Continuo a ritenere l'utero in affitto una pratica disumana, sostengo la proposta di legge per cui diventi un reato universale. Spero venga approvata quanto prima". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'incontro "Per un'Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro".

Con la maternità surrogata viene "alimentato un mercato transnazionale spacciandolo con un atto di amore" ma, ha spiegato la presidente del Consiglio, "nessuno mi può convincere che sia un atto d'amore considerare i figli come un prodotto da banco in un supermercato, non è un atto d'amore trasformare il legittimo desiderio di avere un figlio in un diritto che puoi garantirti con qualsiasi mezzo, con qualsiasi mezzo possibile. L'utero in affitto è una pratica disumana e sostengo la proposta di legge perché diventi reato universale".

2. MELONI, DAL GOVERNO CAMBIO DI PASSO SULLA SFIDA DEMOGRAFICA

(ANSA) - "Questa è una materia che tutti sanno essere una priorità assoluta di questo governo: per noi la sfida demografica, la sostenibilità economica a cui è connessa, rappresenta una delle principali sfide: non serve a niente gestire il presente se non si mette in sicurezza il futuro.

Il governo ha la responsabilità di garantire un futuro alla propria nazione. Considero un cambio di passo fondamentale l'approccio con cui questo governo affronta queste tematiche rispetto al passato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'incontro "Per un'Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro".

3. NATALITÀ:MELONI, CATTIVI MAESTRI ANCHE DA CATTEDRE DA 6 POLITICO

(ANSA) - "Nessun intervento concreto sarà mai sufficiente se a monte non invertiamo la narrazione che per anni è stata fatta: è stato detto per decenni che mettere al mondo un bambino avrebbe compromesso libertà, sogni, carriera, in alcuni casi la bellezza, che quindi era una scelta che in fondo non era conveniente".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'incontro "Per un'Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro", sottolineando che messaggi simili sono arrivati anche da "cattivi maestri, in alcuni casi da cattedre da cui si dava il 6 politico". "Queste tesi surreali, vecchie e nuove, rischiano di trascinare l'Italia e l'Europa sull'orlo del precipizio", ha aggiunto.

4. MELONI, SPESA PUBBLICA PER LA NATALITÀ INVESTIMENTO PRODUTTIVO

(ANSA) - "La spesa pubblica finalizzata a sostenere la natalità è quella che più di tutte va considerata un'investimento di carattere produttivo, perché è un investimento sulla tenuta del nostro sistema sociale e della nostra civiltà". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'incontro "Per un'Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro".

5. MELONI, L'EUROPA DEVE DARE RISPOSTE CONCRETE SULLA NATALITÀ

(ANSA) - "Il Vecchio Continente ha bisogno di dare risposte serie, concrete, determinate" sulla natalità, "per noi è un auspicio ma anche un impegno a lavorare su queste cose: riguarda anche l'equilibrio di bilancio di cui da tanto tempo discutiamo e a cui l'Europa guarda con tanta attenzione.

Fra le implicazioni della denatalità ce ne sono enormi sul fronte della spesa sociale. Se non ripristiniamo l'equilibrio fra popolazione attiva e quella che ha bisogno di assistenza, i nostri sistemi di finanza pubblica diventeranno insostenibili". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'incontro "Per un'Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro".

6. MELONI, SPESA PER LA NATALITÀ NON È COME ALTRE NEL BILANCIO

(ANSA) - La spesa pubblica per sostenere la natalità "è spesa buona, con un moltiplicatore altissimo, non può essere considerata come altre spese dei nostri bilanci". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'incontro "Per un'Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro". "Sarà sempre più difficile - ha aggiunto - garantire esercizio di un quadriennio se non ci occupiamo di quella next generation che è stata alla base dei programmi post pandemia".

7. MELONI, LA PARITÀ NON CANCELLA SPECIFICITÀ DI MADRE E PADRE

(ANSA) - "A volte sembrava che garantire pari opportunità significasse cancellare le differenze: io non la penso così, penso il contrario. Garantire pari opportunità è garantire a donne e uomini che sia ugualmente possibile realizzarsi in termini di carriera, retribuzione, aspirazioni e libertà, nella consapevolezza della specificità di ciascuno. Essere genitori implica un'assunzione di responsabilità che deve essere paritaria e condivisa, però non può cancellare la specificità del rapporto della madre e del padre". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'incontro "Per un'Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro".

8. MELONI, IN ITALIA ASSICURATI PIENI DIRITTI A OGNI BAMBINO

(ANSA) - "Viste le polemiche che vedo sulla stampa internazionale e nazionale, vorrei sfatare un altro falso mito, una narrazione distorta: in Italia, e questo è stato certificato dalla magistratura di ogni ordine e grado, e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non esiste nessun bambino al quale non siano assicurati pieni diritti, perché questo è previsto dalla Costituzione e quindi banalmente non si potrebbe fare". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'incontro "Per un'Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro", dopo aver definito "disumano" l'utero in affitto.

