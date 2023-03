11 mar 2023 11:00

COMINCIAMO BENE – LA NUOVA ASSESSORE ALLA CULTURA IN LOMBARDIA, FRANCESCA CARUSO (AVVOCATA CIVILISTA NELLO STUDIO LEGALE DI IGNAZIO LA RUSSA), PER NOBILITARSI UN PO’ EVOCA PARENTELE “ALTE”: “MIA NONNA ERA LA SORELLA DI FAUSTO PAPETTI, FAMOSO SASSOFONISTA DEGLI ANNI SETTANTA” – E SUBITO I MARAMALDI RICORDANO CHE PAPETTI AMAVA METTERE DONNE NUDE E BELLE ZIZZONE IN COPERTINA ALLE SUE RACCOLTE MUSICALI…