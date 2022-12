FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “ELIMINAZIONE DELLE MULTE PER CHI NON ACCETTA IL BANCOMAT SOTTO I 60 EURO: CANCELLATA. AUMENTO DELLE PENSIONI MINIME A 1.000 EURO: RIMANDATO AL 2027. FLAT TAX FINO A 100 MILA EURO PER I LAVORATORI AUTONOMI: ACCANTONATA. SMANTELLAMENTO DELLA LEGGE FORNERO: DEPENNATO. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI: RINVIATA. È ORA DI DIRLO: NON È RISPETTOSO DELLE REGOLE DEMOCRATICHE, QUESTO DIABOLICO PIANO DELLA MAGGIORANZA PER TOGLIERE IL LAVORO ALL'OPPOSIZIONE…”