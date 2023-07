LE COMPAGNIE AEREE STANNO SPOLPANDO I VIAGGIATORI – UN BIGLIETTO ANDATA/RITORNO PER ANDARE IN SARDEGNA AD AGOSTO PUÒ ARRIVARE A COSTARE ANCHE MILLE EURO (PIÙ DI QUANTO SI SPENDEREBBE PER ANDARE A NEW YORK) - IL MINISTRO URSO VA ALL'ATTACCO: “INTERVERREMO SUL PIANO LEGISLATIVO, LE TARIFFE DEI VOLI AUMENTANO DOVE CHI VIAGGIA NON HA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE. CI SONO RINCARI INACCETTABILI DEL 70%...

1. EMERGENZA TARIFFE AEREE, IL MINISTRO URSO: "PICCHI SUL CARO-VOLI INACCETTABILI. INTERVERREMO"

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine della commissione di allerta rapida sul caro-voli, annuncia: "Le tariffe degli aerei aumentano laddove il cittadino non ha altra scelta, come in Sicilia e Sardegna, con picchi inaccettabili, del 70%. Con Matteo Salvini siamo d'accordo che interverremo a breve. È possibile anche con un intervento legislativo". […]

Urso sottolinea che da una parte "gli aerei sono totalmente pieni, non si trovano posti, viaggiano con tutti i posti occupati, il massimo che si possa avere, dall'altra parte il prezzo dei carburanti è precipitato" del 40% rispetto allo scorso anno e quindi i rincari sono anomali.

Nell'incontro, al quale hanno partecipato per la filiera Iata, Ibar, Aeroporti2030 Assaereo, Assaeroporti, Assocontrol, Assohandlers e Federazione turismo organizzato, Urso annuncia: "Interverremo anche sul piano legislativo per cancellare eventuali pratiche di concorrenza scorretta che dovessero emergere, in attesa per altro delle analisi e delle indicazioni del Garante della concorrenza, che sta facendo un'indagine in corso". […]

2. CODACONS, 'I VOLI PER LA SARDEGNA IN AGOSTO SFIORANO 1000 EURO'

(ANSA) - Chi acquista oggi un biglietto aereo per andare ad agosto in Sardegna deve mettere in conto una spesa che può arrivare a sfiorare i 1.000 euro tra andata e ritorno se ci si imbarca da Napoli, quanto il costo di un volo intercontinentale. Lo denuncia il Codacons, commentando le misure annunciate dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine della commissione di allerta rapida sul caro-voli. […]

Le tariffe, come dimostra lo studio condotto dal Codacons, sono letteralmente impazzite: un viaggio di andata e ritorno in aereo ad agosto Napoli-Olbia va da 429 a 918 euro, Roma-Trapani da 333 a 441 euro, Bologna- Palermo da 342 a 479 euro, Pisa-Palermo da 310 a 487 euro , Bologna-Trapani da 325 a 447 euro, Torino-Olbia da 327 a 411 euro, Pisa-Catania da 395 a 410 euro, Firenze-Catania 408 euro, Verona- Olbia da 208 a 326 euro, Napoli-Alghero 314 euro, Pescara-Alghero 319 euro, Milano-Alghero fino a 568 euro e da Roma o Milano a Cagliari fino a 569 euro.

