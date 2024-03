CONCAVO E CONVESSO, TAJANI TI FA FESSO - IL MINISTRO DEGLI ESTERI, CHE NON ENTRA MAI IN CONFLITTO CON NESSUNO, OBBEDIENTE E SORNIONE, STA RIANIMANDO FORZA ITALIA E PUNTA A SUPERARE LA LEGA NEI CONSENSI - SORGI: “COME FORLANI, E’ IL NUOVO "FREGAPIANO", INTESO COME UN LEADER CHE HA LA CAPACITÀ DI OTTENERE I MASSIMI RISULTATI CON IL MINIMO SFORZO: NEL SUO CASO ADDIRITTURA SENZA MUOVERE UN DITO. CONVINTO COM'È CHE LA VIRTÙ PIÙ APPREZZATA DAGLI ELETTORI SIA LA PAZIENZA…”

Il precedente più illustre, nella storia della Repubblica, è Forlani, il custode della formula del pentapartito che consentì al regime di andare avanti, fino al grande crollo del '93. Fu Forlani, in una delle tante crisi del periodo finale - la caduta del primo esecutivo presieduto da Spadolini, che succedette a se stesso con un "governo fotocopia", a dire che il segreto della stabilità era «l'eterno ritorno del sempre uguale», frase mutuata, nientemeno da Nietzsche.

E fu sempre lui a ricevere per primo il soprannome di "Fregapiano", inteso come un leader che ha la capacità di ottenere i massimi risultati con il minimo sforzo: nel suo caso addirittura senza muovere un dito.

Ecco, il nuovo Fregapiano […] è Tajani. Così come Forlani aveva inanellato una serie di cariche importanti - presidente del Consiglio, ministro, due volte segretario della Dc e solo per un soffio mancato presidente della Repubblica -, il leader di Forza Italia ha alle spalle una prestigiosa carriera in Europa: cinque volte eurodeputato, commissario europeo, presidente dell'Europarlamento di Strasburgo.

E se le cose andranno come dicono i sondaggi, in Abruzzo porterà Forza Italia davanti alla Lega, come ha già fatto in Sardegna […] Tutto questo […] senza agitarsi, anzi mantenendo sempre la calma. In certi passaggi delicati, Tajani sembra a un filo dal lasciarsi scappare la famosa battuta di Alberto Sordi: «Boni… boni!». Convinto com'è che la virtù più apprezzata dagli elettori sia la pazienza.

L'altro aspetto del carattere di Tajani che ha riconvertito in politica è la disciplina, che gli viene dalla formazione di ufficiale nelle Forze Armate. Non passa giorno che Tajani non si consulti con la premier Meloni, con la quale […] trova sempre, o quasi sempre il modo di andare d'accordo. […] Con queste premesse Tajani punta a fare di Forza Italia il secondo partito della coalizione. Ci riuscirà?