CONCIA-TI PER LE FESTE! PERCHE' ANNA PAOLA CONCIA HA REGALATO UN INSPERATO ASSIST AL GOVERNO MELONI E SI E' PRECIPITATA AD ATTACCARE LA "SINISTRA MASSIMALISTA", QUANDO A SEGARLA SONO STATI LEGA E FDI? FORSE PERCHE' IL GOVERNO HA CONFERMATO IL SOSTEGNO ALLA MANIFESTAZIONE "DIDACTA" DI CUI LEI E' IDEATRICE E COORDINATRICE? "IL MINISTERO E' IL MIO PARTNER PRINCIPALE", DICE A "REPUBBLICA"...

Estratto dall'intervista di Matteo Pucciarelli a Anna Paola Concia su "Repubblica"

D. Ma come era nata la cosa?

PAOLA CONCIA

R. Da sette anni ho portato nel nostro Paese Didacta Italia, lo spin off di Didacta in Germania, l'evento più importante del mondo sulla formazione degli insegnanti. A marzo hanno partecipato 30mila insegnanti italiani. Il ministero è il mio partner principale in questo lavoro, abbiamo un rapporto consolidato.

VIOLENZA DONNE: CONCIA, CRITICHE DA MASSIMALISTI PERCHÉ DIALOGO

(AGI) - "Sono sconcertata. Anche il ministro Valditara lo e'. Correttamente mi ha chiamato prima di scrivere il comunicato". Lo dice al Corriere della Sera, Paola Concia, intervistata dopo che il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha revocato a lei e altre due persone l'incarico di garante del progetto 'Educazione alle relazioni'.

GIORGIA MELONI

Con il ministro, spiega, "collaboriamo da un anno per Didacta, l'evento sulla scuola piu' importante in Italia. Lo hanno sottoposto a una pressione alla quale non si e' potuto sottrarre. Lo hanno messo alle corde". Le pressioni per la revoca, a suo giudizio, sono arrivate da "massimalisti di destra e di sinistra. Hanno criticato anche la nomina di suor Monia. Lei e' stata criticata da sinistra. Io... da tutti. Non faccio nomi. Ma mi spiego. Da destra sono stata attaccata perche' lesbica e femminista.

ANNA PAOLA CONCIA

Dalla sinistra massimalista lgbt perche' sono una persona dialogante, ho sempre dialogato, ho sempre costruito ponti". Con la premier Giorgia Meloni, "c'e' sempre stato un confronto molto tranquillo soprattutto sull'omofobia. Ma la cosa piu' divertente e' stata quando siamo andate insieme da Crozza. Di certo la responsabilita' di questa vicenda non e' la sua". Paola Concia, non si e' "stupita" della solidarieta' espressa nei suoi confronti del presidente del Senato, Ignazio La Russa, "perche' lui ha sempre avuto una grande stima per me".

