CONDONO CON VISTA SULLE EUROPEE – SI AVVICINA IL VOTO, SALVINI HA BISOGNO DISPERATO DI CONSENSI E RITIRA FUORI LA “PACE EDILIZIA”: IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICA LE MISURE DELLA LEGGE CON CUI IL CAPITONE INTENDE “SANARE TUTTE LE DIFFORMITÀ INTERNE ALLE ABITAZIONI CHE STANNO BLOCCANDO MILIONI DI ITALIANI E DI IMMOBILI CHE POTREBBERO ESSERE RIMESSI SUL MERCATO” – LE NORME RIGUARDERANNO L'80% DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: ECCO COSA SI POTRÀ SANARE

Salvini ne aveva parlato a inizio anno con alcune banche e associazioni dell’edilizia romane. E poi c’era tornato a metà marzo, durante un question time alla Camera. L’aveva chiamata “pace edilizia”, una legge per “sanare tutte le difformità interne alle abitazioni che stanno bloccando milioni di italiani e di immobili che potrebbero essere tranquillamente rimessi sul mercato liberando gli uffici comunali da centinaia, migliaia di pratiche che si accumulano da 40 anni".

Ora, con vista sulle europee, il condono edilizio torna in agenda. E’ lo stesso Ministero delle Infrastrutture e trasporti a far sapere che sta preparando un pacchetto di norme per intervenire sulla casa, "così come chiesto e auspicato anche dalle amministrazioni territoriali, dalle associazioni e dagli enti del settore edilizio”. Si tratta, spiega il Mit, “di una serie di misure che mirano a regolarizzare le piccole difformità o le irregolarità strutturali che interessano, secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, quasi l'80% del patrimonio immobiliare italiano”.

C’è anche una casistica:

difformità di natura formale, legate alle incertezze interpretative della disciplina vigente;

difformità edilizie 'interne', riguardanti singole unità immobiliari, a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche (tramezzi, soppalchi, etc.);

difformità che potevano essere sanate all'epoca di realizzazione dell'intervento, ma non sanabili oggi a causa della disciplina della "doppia conforme" che non consente di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi, risalenti nel tempo.

E ancora per permettere i cambi di destinazione d'uso degli immobili tra categorie omogenee.

La ratio - si spiega - è tutelare i piccoli proprietari immobiliari che in molti casi attendono da decenni la regolarizzazione delle loro posizioni e che non riescono, spesso, a ristrutturare o vendere la propria casa. Allo stesso tempo deflazionare il lavoro degli uffici tecnici comunali, spesso sommersi dalle richieste di sanatorie. Alla luce della semplificazione e dell'efficienza amministrativa si è previsto anche di intervenire sulle procedure amministrative per garantire ai cittadini risposte certe in tempi certi.

