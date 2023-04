LA CONFERENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL’UCRAINA VOLUTA DA GIORGIA MELONI È UN FLOP CLAMOROSO! I LEADER DI USA E UE HANNO SNOBBATO L’EVENTO, CHE SI È TRASFORMATO IN UN INUTILE BILATERALE, A CUI HA PARTECIPATO SOLO IL PRIMO MINISTRO UCRAINO, DENYS SHMYHAL, MENTRE ZELENSKY SI È LIMITATO A MANDARE UN VIDEOMESSAGGIO - PER LA DUCETTA È L'ENNESIMA BOCCIATURA INTERNAZIONALE. IL MESSAGGIO DI WASHINGTON E BRUXELLES È CHIARO: NON AVRÀ MAI UN RUOLO INTERNAZIONALE DI PRIMO PIANO (HAI VOLUTO ESSERE SOVRANISTA, E ORA PEDALI...)

L'Italia scende in campo per la ricostruzione dell'Ucraina. Circa 600 aziende italiane e 150 ucraine, per un migliaio totale di partecipanti, si sono riunite oggi a Roma, al Palazzo dei Congressi, per la firma degli accordi nei settori del trasporto ferroviario, dell'ambiente e dell'energia.

"È un passo importante perché l'Ucraina sarà parte importante dell'Ue e del mercato unico. È giusto quindi che si inizi a lavorare. La ricostruzione inizia ora e noi vogliamo essere in prima fila", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla plenaria. "L'interesse dimostrato dalle imprese italiane è la notizia migliore che potessimo ricevere atterrando a Roma", ha detto a sua volta il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

Mentre la premier Meloni ha ricordato: "Parlare della ricostruzione dell'Ucraina significa scommettere sulla vittoria e la fine del conflitto, e sono sicura che il futuro dell'Ucraina sarà di pace, benessere e sempre più europeo". In videocollegamento, si è unito all'evento anche il presidente ucraino Zelensky che ha espresso il suo ringraziamento all'Italia e alla premier per il sostegno

Meloni: "Accelerare adesione Ucraina a Ue"

Meloni, nel suo intervento ha ricordato: "Il modo più intelligente di ringraziare gli ucraini di quello che stanno facendo è accelerare la possibilità di far parte delle istituzioni europee". "Bisogna riconoscere", ha aggiunto, "gli sforzi enormi di Kiev, anche durante la guerra, per riformare il suo sistema e avvicinarlo ai target richiesti dalla Commissione. È fondamentale riconoscere quello sforzo accelerando e avviando in tempi rapidi i negoziati di adesione all'Ue".

"Ukraine Recovery Conference 2025 si tenga in Italia"

Poi la premier ha ribadito: "È nostro compito aiutare l'Ucraina a scrivere il nuovo capitolo della sua storia, e l'Italia ha le carte in regola per essere protagonista". Il nostro Paese, ha quindi annunciato, "si candida a ospitare nel 2025 la Ukraine Recovery Conference, per segnare la nostra volontà ad andare avanti su questo terreno".

"L'Italia può contribuire a realizzare un miracolo economico ucraino", ha poi ricordato, citando il boom italiano del dopoguerra. "Il popolo ucraino mostra al mondo cosa sia l'amore per la libertà e la patria - ha spiegato ancora Meloni -. Nonostante la differenza è stato capace di trasformare la crisi in un'occasione, per mettersi in discussione, pretendere più da se stessi, fare passi in avanti, migliorare, modernizzare. Le crisi sono il motore dell'azione.

Noi italiani sulle macerie della Seconda guerra mondiale abbiamo costruito il miracolo economico degli anni '60, lo sappiamo meglio di chiunque altro. Mi piacerebbe che fossimo sempre noi italiani, con il nostro know how, la nostra esperienza, a costruire anche il prossimo miracolo economico dell'Ucraina. È una sfida alla nostra portata". […]

