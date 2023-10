DAGOREPORT! MENTRE MELONI E SALVINI SONO PIÙ IMPEGNATI A FARSI I DISPETTI CHE A GOVERNARE, GLI ANALISTI FINANZIARI AMERICANI HANNO SEGNATO IL PUNTO DI SVOLTA: SE LO SPREAD, LO SCARTO TRA BTP E BUND, ARRIVA A 250 PUNTI, PARTIRÀ UNA COLOSSALE VENDITA DI TITOLI ITALIANI - LE BANCHE D’AFFARI, GLI INVESTITORI E LE BORSE SONO IN ALLERTA, CON I NERVI A FIOR DI PELLE PER LA GUERRA RUSSO-UCRAINA, GLI STATI UNITI ENTRATI IN UNA TURBOLENTA CAMPAGNA PRESIDENZIALE, L’UNIONE EUROPEA CHE STA MOSTRANDO IL SUO VUOTO DI AUTORITÀ INTERNO E LA DEBOLEZZA AI CONFINI (UNGHERIA E POLONIA). IN TALE SCENARIO, È RIESPLOSO IL CONFLITTO TRA ISRAELIANI E PALESTINESI DI HAMAS, CON LA PARTECIPAZIONE DELL'INTELLIGENCE DI IRAN, RUSSIA, CINA E IL FALLIMENTO DEL MOSSAD ISRAELIANO CHE NON HA PREVISTO L'ATTACCO - E QUANDO ARRIVANO I TEMPI DURI, I MERCATI SCARICANO I PAESI PIÙ DEBOLI. COME L’ITALIA...