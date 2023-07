LE CONSEGUENZE DELL’INTEGRAZIONE FALLITA IN FRANCIA: LA SOCIETÀ SI SPACCA IN DUE – LE PROTESTE DEI GIOVANI IMMIGRATI, DOPO LA MORTE DEL 17ENNE NAHEL, HANNO DATO LA STURA ALLA “GALASSIA” DI ESTREMA DESTRA, CHE ORA HA UN "NEMICO" CONTRO CUI SCENDERE IN STRADA – SU TELEGRAM CIRCOLANO MEME RAZZISTI, CON I MANIFESTANTI PARAGONATI A SCIMMIE E TAGLIE SULLA TESTA DEL RAGAZZO UCCISO DA UN POLIZIOTTO - IL CANALE "HITLERISME & JOVIALITÉ" - FOTO

Estratto dell’articolo di Benedetta Perilli per “la Repubblica”

meme sulla morte di nahel e gli immigrati chat telegram razziste in francia 2

Un cartello con la scritta Wanted , ricercato, e sotto il volto sorridente di Nahel. La taglia è di un milione di euro e chi lo pubblica scrive «Missione compiuta». Circolava ieri nei canali Telegram di ultradestra, alludendo al raggiungimento della raccolta fondi per il poliziotto che ha sparato al 17enne di oltre un milione di euro. Cifra impressionante che a molti francesi suona come una pericolosa anteprima dei sondaggi che verranno.

In questi giorni in Francia c’è molta Marine Le Pen nell’aria, ci sono le ronde nazifasciste che si sono viste in varie città negli ultimi giorni di scontri […] e ci sono i miliziani anti-casseur apparsi a Lorient, in Bretagna, al fianco della polizia che spiegano: «Non vi possiamo dire chi siamo ma siamo dal lato dei buoni».

Ma soprattutto, nell’ombra dei canali Telegram, ci sono decine di utenti dai soprannomi inequivocabili — El nationaliste , Gallicum lupus , Rat noir , Soldat de France — che si organizzano per combattere quella che definiscono racaille , feccia.

meme sulla morte di nahel e gli immigrati chat telegram razziste in francia 7

Questa feccia per loro è composta da stranieri, immigrati, in particolare maghrebini, governo, gauchos (borghesi di sinistra), ebrei, comunità Lgbt+. Le sfumature di nero della Francia si muovono su più livelli e su più fronti, in Aula, in strada e online, e per avere un’idea della loro grammatica basta entrare in alcuni di questi canali Telegram […].

[…] Fr Deter Discussion è nato sulle ceneri di Fr Deter, francesi determinati, un canale che era riuscito a riunire oltre 7mila iscritti prima di venire chiuso lo scorso aprile su impulso del ministero dell’Interno. Allora fonti della polizia ne parlarono come di una delle anime di una nebulosa di gruppi estremisti sorvegliati già dal 2022, dei quali alcuni già noti ai servizi segreti. Gruppi creati per favorire «lo scambio di idee sull’identità e per consentire ai sostenitori di queste ideologie di incontrarsi nelle varie regioni».

meme sulla morte di nahel e gli immigrati chat telegram razziste in francia 1

E questo è lo spirito che si percepisce anche nella sua nuova versione: ovvero una rete operativa per l’intervento e la formazione di nuove leve dove mappare e comunicare con i gruppi nazionalisti. Qui si segnalano persone di interesse […] si condividono gli orari e i luoghi di manifestazioni di sinistra dove andare ad agire o a prendere nomi e indirizzi dei partecipanti utilizzando anche le segnalazioni del servizio Balance ton gauchiste (denuncia il tuo sinistroide […]).

[…] Ci sono poi altri gruppi più o meno estremi — da Ffi a Canal Nation — basati sullo scambio di meme xenofobi, come quello su Nahel ricercato. Appare su Hitlerisme & Jovialité , dove c’è anche chi chiede dove comprare un copricollo con il teschio Totenkopf (caro all’immaginario nazista) e riceve subito il link per l’acquisto su Amazon (due costano 6 euro).

meme sulla morte di nahel e gli immigrati chat telegram razziste in francia 6

Non mancano le barzellette razziste. Un utente scrive: «C’è un tedesco che gioca al gratta e vinci da un milione ma guadagna 100 euro. Subito dopo una tempesta su Berlino fa 100 morti. Poi c’è italiano che gioca e vince 3mila euro, subito dopo a Roma un terremoto fa 3mila morti. Infine c’è un arabo che entra in un tabaccaio e tutti gridano «un milione, un milione».

