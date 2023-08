IL CONSENSO PRIMA DI TUTTO – GIORGIA MELONI FARÀ QUALCHE CONCESSIONE A TAJANI, MA LA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI BANCARI RIMARRÀ, NONOSTANTE IL RISCHIO DI UNA CENSURA DA PARTE DELLA BCE: LA PREMIER HA BISOGNO DI UNA MISURA POPULISTA E POPOLARE IN VISTA DELLE EUROPEE. PER QUESTO, MEDITA UN INTERVENTO ANCHE SUL CARO BENZINA, CHE STA SVENANDO I CITTADINI IN FERIE. MA LA DUCETTA RISCHIA UN'IMBOSCATA DI FORZA ITALIA SULLA FINANZIARIA – L’IMBARAZZO PER LE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO URSO (“UN PASTICCIO PIENO DI CONTRADDIZIONI”) E LA FOTO PER DIMOSTRARE DI ESSERE TORNATA DALL’ALBANIA IN TRAGHETTO

Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per “La Stampa”

Lo ha detto e continua a rivendicarlo: la tassa sugli extraprofitti è una scelta che ha meditato e non intende tornare indietro, nonostante la lettera in arrivo dalla Bce. […] Giorgia Meloni sta ponderando le reazioni che ha scatenato la decisione a sorpresa di fissare un balzello sugli istituti di credito. Nella sua cerchia di fedelissimi si fa notare che il crollo in Borsa dei titoli bancari – quasi 9 miliardi bruciati a Piazza Affari- è stato riassorbito nei giorni subito successivi all'annuncio. Ma quello che sembra interessare di più alla premier e ai suoi ministri è un altro dato. Più impalpabile, magari, ma anche più seduttivo.

La tassa è popolare. Il ragionamento di Meloni fa leva su una percezione netta. L'opposizione non ha detto niente o quasi. Anzi: il presidente del M5S Giuseppe Conte sfida addirittura Palazzo Chigi a renderla ancora più radicale. L'istinto suggerisce alla premier di seguire i sondaggi e andare avanti, nonostante le rimostranze di Antonio Tajani e di tutta Forza Italia, tenuti all'oscuro su una scelta che va a colpire anche gli interessi della famiglia Berlusconi dentro Mediolanum.

Il passaggio del decreto in Parlamento consentirà di concedere agli azzurri qualche modifica. Verrà precisato che si tratta di un intervento una tantum e sarà deducibile. Potrebbero essere escluse le banche del territorio, che hanno una sostenibilità patrimoniale inferiore. Con Tajani ci sarà occasione per un altro chiarimento [...]. Anche per evitare gli agguati dei forzisti più ostili alla leader di FdI e per definire come coordinarsi tra alleati, in vista dei provvedimenti della legge di Bilancio.

Per Meloni, però, la tassa deve restare. E non sembra preoccupata nemmeno dalle critiche in arrivo da Francoforte. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha fatto sapere di aver sollecitato, lo scorso 10 agosto, un parere della Banca centrale europea. La lettera dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. «La leggeremo con attenzione» fanno sapere fonti vicine a Meloni. Non si avverte preoccupazione a Palazzo Chigi, anche perché – è la risposta – la tassa esiste in diversi Paesi europei.

La presidente del Consiglio poi considera essenziale iniziare la stagione dei lavori sulla manovra con una norma che potrebbe portare in dote al governo quasi tre miliardi, dirottabili su misure che avrebbero un impatto su imprese e lavoratori. L'autunno non sarà semplice e in qualche modo segnerà anche l'inizio della lunga campagna elettorale che porterà alle Europee di giugno 2024. Meloni vuole evitare di alienarsi una parte del consenso che, al momento, resta alto.

Ecco perché nel suo entourage e tra i ministri più fidati si sta cercando una soluzione all'impennata del costo della benzina. Non è escluso che possa arrivare con il Consiglio dei ministri fissato alle cinque di pomeriggio del 28 agosto […] . Il caro carburanti diventa di giorno in giorno un'emergenza nazionale. Sulle strade della Puglia, dove proprio ieri Meloni è rientrata dall'Albania, non è raro trovare la benzina a oltre 2 euro e 30 centesimi. Un rialzo che rischia di diventare insostenibile politicamente.

A Palazzo Chigi non nascondono lo stupore per le continue dichiarazioni del ministro del Made in Italy Adolfo Urso, che ha dato la colpa del costo della benzina alle accise che il suo stesso governo aveva deciso di non tagliare. «Un pasticcio pieno di contraddizioni», secondo Meloni. Chi la conosce ribadisce che non si rimangerà la decisione, ma una riflessione su come e dove intervenire è in corso. […]

Manca più di una settimana al Cdm. Meloni potrebbe trascorrere questi ultimi giorni ancora in vacanza. Non è chiaro dove lo farà. Ieri è sbarcata all'alba a Brindisi. L'unica fotografia, un selfie con due piccoli passeggeri, che testimonia il viaggio in traghetto da Valona, è stata pubblicata sui social.

Appena arrivata, la premier si è diretta alla masseria alle porte di Ceglie Messapica, dove dovrebbe rimanere ancora per poco. […]