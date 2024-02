CONSIGLIERI DIPLOMATICI? AMBASCIATORI? MACCHÉ: LA POLITICA ESTERA DELLA MELONI LA DECIDE…NICOLA PORRO! - IL GIORNALISTA DALL’EGO SEMPRE PIÙ ESPANSO SUL SUO SITO SPIEGA COME SIA STATO LUI A PORTARE IL PRESIDENTE ARGENTINO, JAVER MILEI, A ROMA. NON SOLO: SAREBBE STATO SEMPRE LUI A PRESENTARE ELON MUSK ALLA DUCETTA – LA VENDETTA SULLA DUCETTA, REA DI NON AVERGLI RICONOSCIUTO URBI ET ORBI IL RUOLO DI PRESENTATORE (CIOÈ COLUI CHE PRESENTA), ORA VIENE PUNITA: “LA MOZIONE SU GAZA UN’IDIOZIA E PURE INUTILE”

VI SPIEGO COME HO PORTATO MILEI A QUARTA REPUBBLICA

Nicola Porro per www.nicolaporro.it – 12 febbraio 2024

JAVIER MILEI - NICOLA PORRO

Questa sera a Quarta Repubblica arriva il Presidente dell’Argentina, Javier Milei. Ci lavoravo da un po’ per averlo ospite e, prima che qualche sito arrivi e scriva qualche teoria strampalata così come è successo con Elon Musk, dove hanno detto che è stata la Meloni a presentarmelo (quando invece è successo esattamente il contrario), vi racconto un po’ come è andata.

Tempo fa ho scritto la prefazione di un libro di Huerta de Soto, un economista fichissimo che i professoroni delle università italiane non sanno nemmeno chi sia. Huerta de Soto è un economista di scuola austriaca che è diventato anche consigliere di quello che al tempo era solo un candidato alla guida dell’Argentina.

nicola porro elon musk

Quando Milei è diventato presidente, gli ho chiesto se fosse possibile far venire Milei in Italia e sostanzialmente questa sera ce l’ho in trasmissione. Intervisterò quindi il Capo di Stato di un paese che, come dice Milei, all’inizio del ‘900 era uno dei più ricchi per PIL pro capite e in cui quasi metà della popolazione ha origine italiana, così come lo stesso Milei, che è per tre quarti italiano avendo tre dei suoi quattro nonni italiani.

Ci vediamo quindi questa stasera su Rete4 e ci godiamo insieme il mitico Milei.

nicola porro giorgia meloni quarta repubblica

LA MOZIONE BIPARTISAN SU GAZA? UN’IDIOZIA E PURE INUTILE

Nicola Porro per www.nicolaporro.it

00:00 Questa storia della mozione bipartisan su Gaza è una minchiata, e solo Libero lo mette in evidenza.

08:15 Intervista a Pierferdinando Casini che fa il democristiano su Israele e invece fa il falco su Trump.

11:45 La cronaca del Corriere della Sera sugli scontri di Napoli sembra scritta dal Manifesto: contro i poliziotti.

NICOLA PORRO CONTRO LA MOZIONE SU GAZA

16:36 Da leggere Maurizio Crippa sul Foglio sulle frasi di Ghali del passato…

17:48 Eredità Agnelli, l’affare si ingrossa.

19:50 Cerasa sulla successione delle famiglie italiane.

20:17 Passa al Senato la giustizia di Carlo Nordio, il commento caustico di Magnaschi su Italia Oggi.

21:25 La Verità contro il Nobel Parisi sui 30 km/h.

22:20 Non vi dimenticate lo shop della Zuppa di Porro!

GIORGIA MELONI A QUARTA REPUBBLICA

elon musk e nicola porro a roma nicola porro foto di bacco nicola porro giorgia meloni quarta repubblica nicola porro giorgia meloni quarta repubblica