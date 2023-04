IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE FRANCESE HA DATO IL VIA LIBERA ALLA RIFORMA DELLE PENSIONI VOLUTA DA MACRON. RESPINTA LA RICHIESTA DI REFERENDUM AVANZATA DA 250 PARLAMENTARI. IL PRESIDENTE PROMULGHERA’ LA LEGGE ENTRO 48 ORE – A PARIGI RIPARTONO SUBITO LE PROTESTE, CON FUMOGENI E SCONTRI – IL “TOY BOY” DELL’ELISEO STAVA PER ESSERE AGGREDITO AD AMSTERDAM: LA SCORTA HA BLOCCATO UN UOMO CHE CORREVA A TUTTA VELOCITÀ URLANDO... – VIDEO!

1 – IN FRANCIA VIA LIBERA DEI SAGGI ALLA RIFORMA DELLE PENSIONI

proteste a parigi dopo il via libera della corte costituzionale alla riforma delle pensioni

Il Consiglio costituzionale francese ha dato il via libera alle norme essenziali della riforma delle pensioni, in particolare l'articolo più contestato, quello che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni.

Il Consiglio costituzionale ha respinto la richiesta di 250 parlamentari dell'opposizione francese di indire un referendum di iniziativa condivisa sulla riforma delle pensioni.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, promulgherà la riforma delle pensioni entro 48 ore: è quanto riferisce BFMTV dopo il via libera del Consiglio costituzionale.

Cori, fumogeni, slogan di protesta contro Emmanuel Macron e contro il governo: la protesta contro la decisione del Consiglio costituzionale che ha convalidato gran parte della riforma delle pensioni si sta organizzando in tutta la Francia. A Parigi, centinaia di persone stanno convergendo sul piazzale dell'Hotel de Ville, la sede del Comune.

2 – EMMANUEL MACRON, TERRORE AD AMSTERDAM: AGGUATO E PLACCAGGIO

uomo corre verso emmanuel macron ad amsterdam 2

Attimi di terrore per Emmanuel Macron. Il tutto ad Amsterdam, in Olanda, dove la polizia ha prima placcato e poi arrestato un manifestante che correva verso il presidente francese. E non sembrava farlo con buone intenzioni. […]

Come mostra il video, in realtà i manifestanti che avevano messo nel mirino il presidente francese erano due. Quello che ha provato ad aggredire Macron, nel dettaglio, continuava ad urlare: "On est là, on est là" (ovvero: "Siamo qui, siamo qui"), lo slogan che sta caratterizzando le violente manifestazioni in Francia […].

proteste a parigi dopo il via libera della corte costituzionale alla riforma delle pensioni

uomo corre verso emmanuel macron ad amsterdam 4