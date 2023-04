IL CONSIGLIO DEI MINISTRI SLITTA DI UN’ORA: LA RIUNIONE, IN CUI SARANNO UFFICIALIZZATE LE NOMINE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE, È STATA POSTICIPATA ALLE 16 – CON IL PASSARE DEL TEMPO, SEMBRA SEMPRE PIÙ PROBABILE LA NOMINA DI ROBERTO CINGOLANI: L’EX MINISTRO DRAGHIANO È DATO ORMAI PER CERTO COME AD DI LEONARDO. GIORGIA MELONI HA INSISTITO, VINCENDO LE RESISTENZE DEL MINISTRO DELLA DIFESA, GUIDO CROSETTO, CHE SPONSORIZZAVA LORENZO MARIANI…

1. GOVERNO: CONSIGLIO DEI MINISTRI POSTICIPATO DALLE 15 ALLE 16

(ANSA) - Il Consiglio dei ministri slitta di un'ora. La riunione, inizialmente programmata alle 15, a quanto si apprende è stata posticipata alle 16.

2. CINGOLANI NUOVO AMMINISTRATORE DI LEONARDO

Il toto-nomine entra nel vivo. Quella appena iniziata sarà una settimana di fuoco per il Governo, alle prese con il confronto fra i partiti di maggioranza per decidere che siederà sugli scranni delle grandi aziende a partecipazione pubblica. Tra queste c'è il Gruppo Leonardo, specializzato nei settori aerospazio, difesa e sicurezza. […]

Oggi ci sarà una riunione in consiglio dei ministri ed in quell'occasione i partiti di maggioranza dialogheranno per trovare un equilibrio sulle nomine. A Leonardo è data per certa la figura di Roberto Cingolani per ricoprire la carica di amministratore delegato, sostenuto proprio da Giorgia Meloni, che lo aveva scelto come consigliere per l'Energia di Palazzo Chigi il 23 ottobre 2022.

A marzo 2023 era stato nominato nel consiglio dei direttori del fondo Nato (North Atlantic Treaty Organization) per gli investimenti in tecnologie avanzate, dotato di un miliardo di Euro. Ruolo che adesso dovrebbe abbandonare.

Questa nomina segna il superamento della dura opposizione da parte di Lega e Forza Italia. Fratelli d'Italia quindi ha tenuto duro su Leonardo. Se il Governo vorrà evitare di franare, Meloni dovrà cedere su altre nomine importanti.

L'ex-ministro della Transizione ecologica (2021-2022) Cingolani la spunta quindi su Lorenzo Mariani, attuale amministratore delegato dell'azienda missilistica Mbda Italia, sponsorizzato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Adesso Cingolani prenderà il posto dell'attuale ceo Alessandro Profumo.

