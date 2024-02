I CONTADINI VOGLIONO MARCIARE SU ROMA (E SUL PALCO DELL’ARISTON) – 250 TRATTORI SONO PARTITI DALLA PROVINCIA DI AREZZO PER ARRIVARE NELLA CAPITALE E, NEI VOLANTINI DISTRIBUITI, LA PROTESTA VIENE CHIAMATA "MARCIA SU ROMA", COME QUELLA CHE FECE MUSSOLINI - GLI AGRICOLTORI CHIEDONO DI PARLARE DAL PALCO DI SANREMO - LA PROTESTA SI TRASFORMA IN SCAZZO POLITICO: DA DESTRA ACCUSANO LA POLITICA AGRICOLA DELL’UE, DAL PD FANNO NOTARE CHE IL COMMISSARIO RESPONSABILE E' WOJCIECHOWSKI, MEMBRO DEI CONSERVATORI EUROPEI (ECR) DI CUI MELONI È PRESIDENTE...

Estratto dell’articolo di Marco Cremonesi per www.corriere.it

«Marcia su Roma». E la protesta dei trattori potrebbe arrivare anche a Sanremo. Riscatto agricolo, la firma di molte manifestazioni degli ultimi giorni, ha annunciato con Andra Papa, uno dei portavoce, che i circa 250 trattori che presidiano Foiano della Chiana, questa mattina alle 7 imboccheranno la Cassia in direzione Roma Nord. Sui manifesti e sui social, la protesta è definita proprio così: «Marcia su Roma». […]

Gli agricoltori potrebbero apparire anche all’Ariston, dove domani sera si apre il Festival. Si sono appellati ad Amadeus i manifestanti a Orte, ne ha parlato il cantante vignaiolo Al Bano: «Portare la protesta a Sanremo sarebbe un colpo mediatico formidabile. E se fossi uno con un grande pelo sullo stomaco ci andrei pure io con un trattore». […]

Insomma, pare che la prima mossa del governo (i fondi del Pnrr destinati all’agricoltura passeranno da 5 a 8 miliardi) per ora non abbia disinnescato le proteste. E la politica si accende. Per Elly Schlein, il governo «sta facendo il gioco delle tre carte». Secondo la segretaria Pd, se «rubi risorse ad altri progetti, sempre un furto rimane». […]

La linea del centrodestra, però, è che i manifestanti ce l’abbiano con l’Unione europea. Lo dice la ministra Daniela Santanché (FdI) — «Non stanno protestando contro il governo ma contro l’Europa» — e lo ribadisce il governatore lombardo Attilio Fontana: «Siamo sempre al loro fianco. Consapevoli che alcune norme Ue vanno contro di loro».

Per il capogruppo alla Camera di FdI Tommaso Foti, «proprio all’ambientalismo esasperato e cieco del commissario Timmermans si deve gran parte delle misure che gli agricoltori giustamente contestano». E dunque, «appaiono patetici e ridicoli i maldestri tentativi della sinistra anti italiana di voler fuggire dalle responsabilità di avere avallato di tutto e di più a livello europeo». Gli ribatte caustico, dal Pd, Stefano Vaccari: «La politica agricola europea è del commissario Wojciechowski che fa parte dei conservatori europei (Ecr) di cui Meloni è presidente». […]

Anche ieri, manifestazioni in tutta Italia. In piazza del Duomo, a Milano, è arrivata la mucca Ercolina 2, mentre a Pavia oltre 500 mezzi agricoli sono giunti a un passo dal Castello Visconteo. Slogan del giorno: «Siamo alla frutta». In Sicilia, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ha annunciato una «manifestazione di San Valentino» a Palermo. E le proteste sono annunciate per tutta la settimana.

