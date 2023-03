CONTE, ALLARME ROSSO: IL M5S CROLLA NEI SONDAGGI - NELLE CHAT GRILLINE SI SCATENA IL PANICO PER L’ULTIMO SONDAGGIO DI LA7 CHE CONFERMA IL TREND IN DISCESA PER I PENTASTELLATI CHE VENGONO SUPERATI DAI DEM E PRECIPITANO AL 15,7 (-1,3). SOTTO ACCUSA ROCCO CASALINO: INVECE DI PREVEDERE IL CROLLO DEI SONDAGGI STAVA A FARE IL FIGO IN TV. PER I DIRIGENTI GRILLINI L’INTERVISTA A "BELVE" DI “TA-ROCCO” (CON LA GAFFE SU BAUDELAIRE) HA CONTRIBUITO A FAR SCENDERE I 5 STELLE - VIDEO

Dagonota

Nelle chat grilline il panico per l’ultimo sondaggio di La7 che conferma il trend in discesa per i pentastellati. Sotto accusa Casalino: invece di prevedere il crollo dei sondaggi stava a fare il figo in tv. Per i dirigenti grillini l’intervista a Belve di “Ta-Rocco” ha contribuito a far scendere i 5 Stelle

SONDAGGI POLITICI, PD DA RECORD: CON SCHLEIN VOLA AL 19% E LASCIA INDIETRO IL MOVIMENTO 5 STELLE

Estratto da fanpage.it

L'ultimo sondaggio di Swg per La7 pubblicato oggi, 6 marzo, registra la svolta data al Partito democratico dalla nuova segretaria Elly Schlein. Non ancora in termini di politiche – il congresso del 12 marzo sarà l'occasione in cui Schlein sarà nominata ufficialmente – ma sicuramente in termini di consensi. Il Pd supera il Movimento 5 stelle in modo deciso, con un aumento senza precedenti nel giro di una sola settimana, e si piazza decisamente come secondo partito in Italia e primo dell'opposizione. Il M5s perde parecchi voti, al contrario, così come l'Alleanza Verdi-Sinistra, forse sempre a causa dell'effetto Schlein. Il centrodestra è stabile, mentre guadagna consensi anche il Terzo polo di Azione e Italia viva.

Balzo del Pd (+2,6%) mentre crollano il Movimento 5 stelle e Verdi-Sinistra

Nella prima settimana dopo le elezioni primarie vinte da Elly Schlein, il Partito democratico vede un balzo in avanti nei voti come non ne registrava da mesi. Secondo il sondaggio di Swg, il Pd schizza al 19% dei consensi, con un +2,6%. Si tratta di un risultato che il Partito democratico non raggiungeva dal giorno delle ultime elezioni politiche, il 25 settembre 2022.

Da allora c'è stato un netto calo, che secondo la maggior parte dei sondaggi aveva portato il Pd attorno al 15% dei consensi, e poi una lenta risalita con l'avvicinarsi delle primarie. Il risultato registrato da Swg, però, rappresenta un colpo di coda dalle proporzioni insolite, considerando che arriva in una sola settimana.

Superato dal Partito democratico, il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte crolla al 15,7% dei voti. Una settimana fa il sondaggio Swg lo dava al 17%, quindi ha perso 1,3 punti in una sola settimana. Stando a questa rilevazione, si stanno avverando per adesso le previsioni di chi pensava che, con un Pd più ‘di sinistra' guidato da Elly Schlein, una parte dell'elettorato guadagnato dal M5s negli scorsi mesi avrebbe abbandonato il Movimento in favore del Partito democratico. Il 15,7% è il risultato più basso fatto registrare dal Movimento 5 stelle nelle ultime settimane

