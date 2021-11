CONTE? NON CONTA - PEPPINIELLO APPULO AVREBBE ADDIRITTURA CHIESTO L’AIUTINO DA CASA DI BEPPE GRILLO, CON CUI SI PARLA A MALAPENA, PER PROVARE A PLACARE I GRUPPI PARLAMENTARI IN SUBBUGLIO CONTRO LA SUA LEADERSHIP - L’ENTOURAGE DI “GIUSEPPI” SMENTISCE: “FALSITÀ”, MA RESTA IL DATO POLITICO: IL CEFFONE RIMEDIATO SUL VOTO PER IL CAPOGRUPPO AL SENATO È L’ENNESIMA DIMOSTRAZIONE CHE L’EX AVVOCATO DEL POPOLO NON HA IL CONTROLLO DEI SUOI PARLAMENTARI…