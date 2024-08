9 ago 2024 12:21

CONTE, FACCE RIDE – PEPPINIELLO APPULO CI RACCONTA LA BARZELLETTA CHE LA COSTITUENTE M5S NON È IL PRELUDIO ALLA DEFINITIVA TRASFORMAZIONE DEL MOVIMENTO IN PARTITO: “OGGI NON SI PUÒ PENSARE DI RICORRERE ALLA FORMA PARTITO TRADIZIONALE. NEL NOSTRO STATUTO È BEN CHIARO IL DIVIETO DI FORMARE CORRENTI”. MA I PARLAMENTARI SE NE FOTTONO, COME DIMOSTRA LA LETTERA DEGLI 11 EX CHE GLI HANNO DATO DELL’INGRATO PER DIFENDERE GRILLO…