CONTE GIOCA ALLO SCARICABARILE SULLA NOMINA ALL’AGENZIA DOGANE E MONOPOLI DI MARCELLO MINENNA, ARRESTATO CON L’ACCUSA DI CORRUZIONE – PEPPINIELLO APPULO SOSTIENE CHE NEL 2020 A PROPORLO PER L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’ENTE PUBBLICO SIA STATO DI MAIO. CONTE PERÒ DIMENTICA CHE MINENNA HA SEMPRE BAZZICATO NEL MOVIMENTO 5 STELLE, FU ASSESSORE AL BILANCIO QUANDO AL CAMPIDOGLIO C’ERA VIRGINIA RAGGI, ERA AMICO DI DAVIDE CASALEGGIO E GRILLO FINENDO IN UN TOTOMINISTRI DEL GOVERNO CONTE COME POSSIBILE NOME PER IL MEF

Estratto dell’articolo di Niccolò Carratelli per “la Stampa”

marcello minenna giuseppe conte

Il nome di Marcello Minenna va subito consegnato al passato del Movimento 5 stelle. Giuseppe Conte, che nel 2020 da presidente del Consiglio lo aveva nominato direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prova a tenersi a debita distanza: «Un fior di tecnico, ce lo aveva segnalato l’allora leader Luigi Di Maio…» dice a La Stampa.

Per poi precisare che «le vicende per cui è indagato, peraltro con un ex parlamentare della Lega, vanno chiarite, bisogna attendere le verifiche giudiziarie, con tutte le garanzie del caso. Ma se fosse accertato che c’è stata una illegittima attività lucrativa – aggiunge l’ex premier – sarebbe doppiamente censurabile per il fatto che questa sarebbe avvenuta durante il drammatico periodo della pandemia».

BEPPE GRILLO MARCELLO MINENNA

La sottolineatura del legame con il leghista Gianluca Pini non è casuale, sembra mirata ad accostare il manager al centrodestra, visto anche il suo attuale incarico di assessore della Regione Calabria, nella giunta guidata da Roberto Occhiuto di Forza Italia.

Ma le parole di Conte non nascondono del tutto l’imbarazzo per un arresto che, in realtà, tocca da vicino il Movimento, visto che Minenna, prima dell’incarico all’Agenzia delle Dogane, è stato sponsorizzato dai 5 stelle anche per la presidenza della Consob (alla fine gli era stato preferito Paolo Savona, in quota Lega) ed è stato, soprattutto, assessore al Bilancio del Comune di Roma con la sindaca Virginia Raggi.

beppe grillo marcello minenna

È vero che a introdurlo in Campidoglio è stato Di Maio, ma è anche vero che il manager ha goduto della stima di Davide Casaleggio e Beppe Grillo, che secondo indiscrezioni lo avrebbe voluto con un ruolo al ministero dell’Economia nel governo Conte. Insomma, un personaggio assai valorizzato, tanto che l’allora presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, nel febbraio 2020 lo aveva ufficialmente fatto inserire tra i consulenti della stessa commissione. […]

marcello minenna consegna a reanto brunetta un'auto confiscata dall agenzia delle dogane marcello minenna consegna a sogei un'auto confiscata dall agenzia delle dogane marcello minenna 7 marcello minenna beppe grillo marcello minenna marcello minenna auto confiscata dall agenzia delle dogane

davide casaleggio luigi di maio marcello minenna