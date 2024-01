12 gen 2024 17:04

CONTE E MELONI COME SIAMO MES? SI TERRANNO LA SETTIMANA PROSSIMA LE AUDIZIONI DEL GIURÌ D'ONORE DELLA CAMERA CHIESTO DA PEPPINIELLO CONTRO LA DUCETTA PER LE SUE DICHIARAZIONI IN AULA SUL MES - IL CASO DEL FAX SVENTOLATO IN PARLAMENTO DA “IO SO’ GIORGIA” PER DIMOSTRARE CHE PEPPINIELLO APPULO AVEVA DATO L’ASSENSO AL FONDO SALVA STATI “CON IL FAVORE DELLE TENEBRE”