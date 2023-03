CONTE È A UN BIVIO: COLLABORARE CON IL PD DI ELLY SCHLEIN O ANDARE DRITTO PER LA SUA STRADA? – PEPPINIELLO APPULO E I SUOI DEFINISCONO L’ELEZIONE DELLA SINSTRATA MULTIGENDER ALLA SEGRETERIA DEL PD UNA “BUONA NOTIZIA”, MA SOTTOTRACCIA COVA LA PREOCCUPAZIONE: I DEM POTREBBERO SOTTRARRE VOTI A CONTE IN VERSIONE MELENCHON – IL SALARIO MINIMO, IL NO AI TERMOVALORIZZATORI E ALLE ARMI ALL’UCRAINA: I NODI DELLA POSSIBILE ALLEANZA…

Ora Giuseppe Conte deve scegliere. Avviare la collaborazione con il nuovo Pd guidato da Elly Schlein, come verrebbe naturale, oppure tentare di alimentare la contrapposizione, per continuare a mostrarsi alternativo agli occhi degli elettori di sinistra. […]

L'ex premier e i suoi fedelissimi pubblicamente continuano a definire l'elezione di Schlein «una buona notizia», a sottolineare come il popolo dem abbia scelto «una linea molto simile alla nostra su tanti temi, dal salario minimo alla transizione ecologica». Come dire: Elly ha vinto perché condivide le nostre battaglie. E c'è soddisfazione anche per la «fine dell'ambiguità del rapporto con Calenda e Renzi».

Nelle chiacchierate informali, però, emerge la preoccupazione di risultare «troppo simili» e di vedersi sottrarre voti, vanificando la rimonta degli ultimi mesi e il sogno del sorpasso a sinistra alle elezioni europee del 2024. Del resto, fanno notare alcuni deputati M5s, «alle europee si vota con il proporzionale, quindi l'urgenza di allearsi non c'è».

Discorso che potrebbe valere a maggior ragione per il nuovo gruppo dirigente del Pd. […] «Aspettiamo di vedere come si pone lei, cosa vuole fare», è la risposta ricorrente. E c'è chi indica a Schlein un'occasione per mandare un primo segnale, visto che oggi alla Camera il Movimento chiederà formalmente di incardinare in commissione la propria proposta di legge sul salario minimo, a prima firma Giuseppe Conte.

«Lei ha detto di voler fare fronte comune su questo tema, lo dimostri sostenendo la nostra iniziativa», dicono le stesse fonti M5s. Sottolineando, al contempo, come tra i sostenitori di Schlein ci sia anche l'ex ministro del Lavoro, Andrea orlando, che sul salario minimo ha una posizione un po'diversa rispetto a quella dei 5 stelle, che prevede una paga minima da 9 euro l'ora.

[…] Tutti quelli che invitano alla prudenza, rispetto al riavvicinamento al Nazareno, mettono in evidenza la stessa questione, ben sapendo che è destinata a restare divisiva nel rapporto con il Pd: «Cosa farà Schlein sull'invio di armi in Ucraina? » Domanda retorica, perché è improbabile che la leader appena insediata provi a modificare la linea tenuta finora dal partito su un terreno così delicato come il sostegno a Kiev. Nonostante i dubbi personali, il rischio di una spaccatura interna sarebbe troppo alto.

[…] Stesso discorso sulla transizione ecologica, che può essere declinata in molti modi. Ad esempio, provoca un deputato 5 stelle, «Schlein avrà il coraggio di dire la sua sul progetto dell'inceneritore a Roma?». Il termovalorizzatore della discordia […] è un altro ostacolo sulla strada del riavvicinamento politico.

D'altra parte, è chiaro che questo riavvicinamento, in futura chiave elettorale, non possa prescindere dalla convergenza in Parlamento, su cui Schlein si è impegnata a lavorare per «organizzare l'opposizione». […]

