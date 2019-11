5 nov 2019 19:56

CONTE, NON FARE IL MINCIONE - “GIUSEPPI” USA LA SOLITA ARMA DELLA SUPERCAZZOLA E ALLA CAMERA SI DIFENDE DALLE “RICOSTRUZIONI DISTORTE” SUL PARERE CHE HA DATO DA AVVOCATO SULLA SCALATA A “RETELIT” – “HO ACCETTATO QUANDO ANCORA NON ERO STATO DESIGNATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, NON POTEVO IMMAGINARE CHE DI LÌ A POCO SAREBBE NATO UN ESECUTIVO DA ME PRESIEDUTO”. PREMIER MAGARI NO, MA IL 14 MAGGIO ERA COMUNQUE IN BALLO PER UN RUOLO IMPORTANTE (ALMENO MINISTRO)…. – VIDEO