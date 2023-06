CONTE NON NE AZZECCA MEZZA: LA SCELTA DI PEPPINIELLO APPULO DI NON PARTECIPARE AL FUNERALE DI BERLUSCONI LO HA PENALIZZATO – LE ESEQUIE DEL CAV SONO STATE UN EVENTO CROSSMEDIALE CON 4,6 MILIONI DI INTERAZIONI SOCIAL E MILIONI DI UTENTI ATTACCATI AGLI SMARTPHONE. IL "SENTIMENT" DI TUTTI I LEADER PRESENTI E’ CRESCIUTO AD ECCEZIONE DI QUELLO DI GIUSEPPE CONTE CHE AL FUNERALE HA PREFERITO IL BACCALA' - LA RICERCA

I funerali di Berlusconi: evento crossmediale con 4,6 milioni di interazioni social

I funerali di Berlusconi sono stati un evento mediatico trasmesso in diretta dalle principali televisioni nazionali e in streaming dai principali siti online. I social sono stati utilizzati da migliaia di utenti per commentare le dirette televisive in real time e per continuare a lasciare messaggi di cordoglio per la dipartita dell’ex premier.

Precisamente la ricerca di Socialcom, realizzata in esclusiva per Adnkronos in collaborazione con Social Data,

sulla rete italiana ha analizzato:

- oltre 13.000 conversazioni

- oltre 4.600.000 di interazioni tra commenti, like, condivisioni e reactions

Le fonti: soprattutto siti di news e Twitter

Dei funerali di Berlusconi si è parlato in particolare su Twitter (51%), nei siti di news (22%) e su Facebook (16%). Le conversazioni sul tema si sviluppano tra i commenti ai post dei principali quotidiani che hanno seguito, con dirette dedicate, i funerali di stato. L'argomento sembra avere avuto meno presa su Instagram e

TikTok.

Interesse dall’estero: quasi il 10% delle conversazioni non sono in italiano

I funerali di Berlusconi sono stati seguiti e commentati anche all’estero. Quasi il 10% delle conversazioni online riguardanti la sua scomparsa sono in lingua non italiana, con una prevalenza della lingua inglese (2,3%) e di quella indiana (1%).

Sentiment: prevale il dolore per la scomparsa

Le conversazioni social sui funerali di Silvio Berlusconi hanno registrato percentuali di sentiment maggiormente negativo (53%), soprattutto legate alle emozioni di cordoglio, tristezza e dolore per la scomparsa. Questo è evidente anche dalle reactions più utilizzate, oltre al classico “mi piace” che domina la classifica, il 4,1% ha utilizzato l’emoticon con la faccina che piange e il 7,2% il cuore.

Tra le emoji più frequenti utilizzante nei commenti troviamo il simbolo "?" che potrebbe indicare un interesse a indagare o scoprire maggiori dettagli sui funerali, il simbolo "?" che generalmente rappresenta l'attenzione o l'importanza attribuita all'evento. Altre emoji come il cuore "?" riflettono l'affetto nei confronti di Berlusconi, mentre l'emoji "?" la tristezza o il dolore per la scomparsa.

Analisi semantica: il futuro del centro destra

È stata eseguita un'analisi semantica delle conversazioni, che sono state suddivise per macro-aree tematiche. In quasi la metà delle conversazioni riguardanti i funerali di Silvio Berlusconi si parla di argomenti politici, in particolare legati al futuro del centro destra e di Forza Italia nell’era post Berlusconi e all’atteggiamento dei leader politici in questa fase. Molti anche i commenti in relazione al lutto (32,8%), al contesto mediatico (15,5%) e alle emozioni e sentimenti (11,5%).

Focus: variazione del sentiment dei leader

L’atteggiamento dei leader nei confronti dei funerali di Stato è stato “giudicato” dagli utenti tramite commenti e reactions. È stata quindi analizzata la variazione del sentiment nei confronti dei principali leader di maggioranza e opposizione. In generale i leader che hanno partecipato ai funerali al Duomo di Milano hanno visto accrescere il sentiment positivo: +31% Giorgia Meloni, +27% Matteo Salvini, +23% Matteo Renzi +17% Elly Schlein, +12% Carlo Calenda. Giuseppe Conte, unico leader a non partecipare ai funerali, ha visto una riduzione del sentiment positivo del -20%.

