13 lug 2024 13:45

CONTE PREFERISCE IL 2 PER MILLE ALL’UNO VALE UNO – IL MOVIMENTO 5 STELLE HA CHIUSO IL BILANCIO 2023 CON UN AVANZO DI POCO INFERIORE AI 2 MILIONI DI EURO. TUTTO MERITO DEI FONDI INCASSATI CON IL 2 PER MILLE DELL’IRPEF, A CUI IL PARTITO NATO CON IL VAFFA ALLA CASTA HA ADERITO NEL 2023 – IL BOOM DELLE SPESE LEGALI: NON BASTA AVERE COME LEADER UN AVVOCATO PER CHIUDERE I CONTENZIOSI…