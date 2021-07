CONTE PREPARA LA GUERRA A DRAGHI. COSA NE PENSA IL FILOGOVERNISTA GRILLO? L’AVVOCATO DI PADRE PIO (GLI SCHIAFFI) FA LA VOCE GROSSA: “NON ACCETTEREMO CHE LE NOSTRE RIFORME SIANO CANCELLATE” - E SULLA GIUSTIZIA: “NO A IMPUNITÀ”. MA I FEDELISSIMI DI BEPPE MAO PREPARANO GIA’ LA FRONDA A CONTE – "GIUSEPPI" ANNUNCIA LA PUBBLICAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE. IL VOTO DEGLI ISCRITTI SI TERRÀ TRA 15 GIORNI

Salvatore Frequente per corriere.it

conte grillo ristorante marina di bibbona

«Oggi il progetto ha bisogno di una nuova linfa per tornare a essere forza trainante per il cambiamento del Paese». Giuseppe Conte, in diretta su Facebook, annuncia il nuovo corso del Movimento 5 Stelle. Nuovo statuto e carta dei valori già pubblicati sul sito del Movimento e voto degli iscritti tra 15 giorni. Ma non solo annunci. L’ex presidente del Consiglio manda diversi messaggi al Governo: ci sono degli «impegni che abbiamo mantenuto con le riforme realizzate, che oggi non possiamo accettare che vengano cancellate».

E arriva anche un chiaro riferimento alla riforma della Giustizia:« Il movimento 5 stelle vuole processi veloci ma non accetteremo mai che vengano introdotte soglie di impunità e venga negata giustizia alle vittime dei reati, non accetteremo mai che il processo penale per il crollo del ponte Morandi possa rischiare l’estinzione», ribatte Conte. E incalza sul reddito di cittadinanza: «Qualcuno vorrebbe smantellarlo per interessi di bottega». «Va migliorato ma non smantellato», sottolinea.

VIGNETTA KRANCIC - ROBERTO FICO - ROCCO CASALINO - GIUSEPPE CONTE - BEPPE GRILLO

GIANNELLI VIGNETTA CONTE GRILLO

Una dura presa di posizione a pochi giorni dall’incontro con il presidente Mario Draghi, che ha invitato Giuseppe Conte a un confronto (l’ultimo incontro faccia a faccia era avvenuto il 13 febbraio per il passaggio della campanella che segnava l’inizio del mandato di Draghi). «Io sono pronto e non intendo mollare di un centimetro», assicura Conte.

mario draghi

Niente conferenza stampa, Giuseppe Conte affida ancora una volta ai social le sue dichiarazioni. Dichiarazioni in diretta Facebook che arrivano pochi giorni dopo il «patto della spigola», quel pranzo tra l’ex presidente del Consiglio e Beppe Grillo a Marina di Bibbona che ha permesso di chiarire i dissapori che li avevano tenuti distanti nelle ultime settimane. Dure ore di incontro davanti a un pranzo a base di pesce che suggella la fine delle ostilità. Lunedì è atteso, invece, l’incontro con Mario Draghi per cercare una mediazione sulla giustizia: per il M5S, infatti, quello della prescrizione è un tema cruciale, una di quelle battaglie identitarie sulle quali Conte intende «far sentire la voce del Movimento».

Poche ore prima delle dichiarazioni di Giuseppe Conte era arrivato l’appoggio del ministro degli Esteri: «Ha tutto il mio sostegno» ha confermato Luigi Di Maio definendo Conte come «un uomo di mediazione che ha lavorato per un’intesa non al ribasso ma sempre al rialzo». «Sono stato con lui in due governi e adesso sono contento e sto sostenendo questo nuovo corso», ha ribadito a margine di un convegno a Ischia. Era stato lo stesso ministro ad annunciare l’accordo tra l’ex premier e il fondatore.

ELLEKAPPA VIGNETTA GRILLO CONTE meme su giuseppe conte e beppe grillo grillo conte