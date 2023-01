17 gen 2023 12:11

CONTE PUNTA SUL SOL DELL’“AVVENIRE” – PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 2024 IL LEADER DEL M5S VUOLE CANDIDARE MARCO TARQUINIO, DIRETTORE DI “AVVENIRE”. UNA MOSSA PER PESCARE NELL’ELETTORATO CATTOLICO E PACIFISTA – IL QUOTIDIANO DEI VESCOVI ITALIANI DA SETTIMANE CRITICA IL GOVERNO MELONI PER OGNI SUA SCELTA, DAL TAGLIO DEL REDDITO DI CITTADINANZA ALL'INVIO DI ARMI IN UCRAINA, MENTRE CONCEDE SEMPRE AMPIO SPAZIO A PEPPINIELLO APPULO…