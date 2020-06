16 giu 2020 17:15

CONTE E RENZI HANNO UN PIANO PER FAR SALTARE IL PROPORZIONALE! LA RIFORMA ELETTORALE CONCORDATA DA M5S E PD, IN TEORIA, FA PARTE DEL PATTO DI GOVERNO, MA MATTEUCCIO VUOLE FAR SALTARE IL BANCO PER CONTINUARE A CONTARE QUALCOSA ANCHE SENZA VOTI – E LO SCHIAVO DI CASALINO È D'ACCORDO: NON VUOLE RISCHIARE DI PERDERE LA POLTRONA A PALAZZO CHIGI OGGI. E PUNTA AL QUIRINALE DOMANI (PARE CI CREDA DAVVERO...)