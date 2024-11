21 nov 2024 17:49

CONTE È SEMPRE PRONTO A INCIUCIARE IN RAI – IL CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE IN QUOTA CINQUE STELLE, ALESSANDRO DI MAIO, VOTA A FAVORE DELLA CONFERMA DI GIAN MARCO CHIOCCI COME DIRETTORE DEL TG1 (IN QUANTO ESTERNO, IL RINNOVO È LEGATO ALL’INCARICO DELL’AD ROSSI) – MAGGIONI E GIORGINO TREMANO PER UNA VECCHIA DELIBERA – NONOSTANTE IL FLOPPONE DI “L’ALTRA ITALIA”, MONTELEONE AVRÀ UN NUOVO PROGRAMMA IN SECONDA SERATA – L’ARRIVO DI “CHE MAGNIFICA IMPRESA” BY MARIO SECHI