CINQUE STELLE ALLE STALLE/2 – ANCHE MORRA NON MOLLA: “IL GRUPPO DEGLI EX? NON MI INTERESSA, NON VOGLIO ANDAR VIA” – “SONO SÌ UN SENATORE M5S, STORTO QUANTO VOLETE, MA ANCHE IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA E HO DEGLI OBBLIGHI ISTITUZIONALI NEI CONFRONTI DEI QUALI NON RITENGO SIA GIUSTO VENIR MENO” – "SE TANTI ATTIVISTI CHE HANNO VOTATO ‘SÌ' SU ROUSSEAU, MI CHIEDONO DI FAR RETTIFICARE IL VOTO, PERCHÉ SI SONO SENTITI TURLUPINATI, PENSO DI AVER FATTO BENE”