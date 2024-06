18 giu 2024 17:00

CONTE VS GRILLO, NUOVO ROUND – PEPPINIELLO SI È OFFESO PER LE BATTUTACCE DI BEPPEMAO E VA AL CONTRATTACCO: “IL DESTINO DEL MOVIMENTO NON È NELLE SUE MANI. È NELLE MANI DI UN'INTERA COMUNITÀ CHE DECIDERÀ DEL SUO FUTURO ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL PROSSIMO SETTEMBRE" – GRILLO, TITOLARE DEL SIMBOLO E DEL NOME M5S, NON HA INTENZIONE DI MOLLARE: SE “GIUSEPPI” FA ZOMPARE IL LIMITE AI DUE MANDATI, DOVRÀ SLOGGIARE E FARSI IL SUO PARTITO – IL DAGOREPORT