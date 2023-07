CONTE VUOLE TRASFORMARE IL MOVIMENTO 5 STELLE IN UNA REDAZIONE? – PEPPINIELLO APPULO È ALLA CACCIA DI CANDIDATI PER LE EUROPEE DEL 2024. TRA I NOMI CHE RONZANO NELLA TESTA DELLA “POCHETTE DAL VOLTO UMANO” CI SONO QUELLI DI MARCO TARQUINIO, EX DIRETTORE DI “AVVENIRE”, LE GIORNALISTE RAI LUISELLA COSTAMAGNA E DONATELLA BIANCHI (DOPO IL FLOP ALLE REGIONALI NEL LAZIO?) - MICHELE SANTORO PIACE MA È UNA SCHEGGIA IMPAZZITA - POTREBBE ESSERE LA VOLTA BUONA PER TA-ROCCO CASALINO...

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per “la Repubblica”

GIUSEPPE CONTE ALL HOTEL FORUM

Ultimo atto della trasformazione da Movimento 5 Stelle a “partito di Conte”: le prossime elezioni Europee sanciranno il ricambio finale, visto che dopo Camera e Senato anche a Bruxelles arriva la tagliola dello stop al terzo mandato.

[…] L’ex presidente del Consiglio sta già lavorando per ottenere il sì di qualche volto noto di area o comunque compatibile con il corso progressista. Nomi di richiamo, da una parte; ma anche persone a lui vicine, sulla falsariga di quanto è avvenuto lo scorso 25 settembre con l’elezione del suo notaio di fiducia, Alfonso Colucci.

giuseppe conte dopo il confronto con giorgia meloni

Un personaggio quotatissimo, ma bisogna vedere se accetterà, è quello di Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire che nell’ultimo anno e passa si è contraddistinto per le proprie nette prese di posizione pacifiste. In un colpo solo il M5S parlerebbe a due mondi: quello cattolico e quello di sinistra.

Sul fronte giornalisti, si fa il nome di Gaetano Pedullà, direttore del quotidiano La Notizia, un giornale piccolo ma mai ostile nei confronti del Movimento. Sembra blindato Pasquale Tridico, il presidente dell’Inps ormai agli sgoccioli, economista da sempre attento al tema delle disuguaglianze: circoscrizione sud e isole o Italia centrale. Peraltro vanta un cordialissimo rapporto anche con Beppe Grillo.

giuseppe conte a mezzora in piu 2

Come avvenuto per la candidatura a presidente della Regione Lazio (ma senza successo) sarebbe piaciuta Luisella Costamagna, la popolare conduttrice televisiva, ma proprio e anche grazie all’appoggio del Movimento ha avuto una trasmissione in Rai.

Discorso simile per Donatella Bianchi, giornalista pure lei, lei sì poi candidata alla presidenza del Lazio, che arrivata terza venne eletta in Regione salvo poi dimettersi alla velocità della luce, quest’ultima una vicenda che non l’ha aiutata ad accattivarsi le simpatie della base. […]

marco tarquinio gualtiero bassetti foto di bacco (1)

C’è poi tutto il capitolo suggestioni e un esempio è Michele Santoro, che peraltro fu eletto proprio eurodeputato con gli allora Ds. Sul piano politico le affinità ci sarebbero, specie rispetto al conflitto tra Russia e Ucraina, ma il giornalista è una scheggia impazzita, difficile da controllare.

[…] Discorso simile per Alessandro Di Battista: la telenovela sul suo ritorno ha stancato tutti, “Dibba” in primis, oggi felicemente impegnato a scrivere reportage dall’America Latina per il Fatto. Comunque: è un altro troppo ingombrante per Conte, a cui non piace farsi togliere la scena. Più di un pensierino lo aveva fatto anche Rocco Casalino, il gran visir della comunicazione oggi abbastanza defilato si era un po’ informato in giro su com’era la vita tra il Belgio e la Francia, ma alla fine pare essersi convinto che si sta meglio a Roma.[…]

