13 lug 2023 17:00

IL CONTENTINO PER ZELENSKY: L'UCRAINA NON POTEVA ENTRARE NELLA NATO E GLI E' STATO DATO LO “SCUDO PROTETTIVO” DEL G7 – SOTTOSCRITTO UN IMPEGNO A FORNIRE SOSTEGNO "A LUNGO TERMINE" A KIEV: L'ACCORDO PREVEDE L’INVIO DI ARMAMENTI (DI OGNI TIPO, DAI RAZZI AI JET MILITARI) PER SCORAGGIARE LA RUSSIA A PROSEGUIRE LA GUERRA - L'OCCIDENTE FORNIRA' UN SOSTEGNO PER SVILUPPARE L'INDUSTRIA BELLICA UCRAINA, GARANTENDO ADDESTRAMENTO ALLE FORZE MILITARI, CONDIVIDENDO LE INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE E CYBERDIFESA...