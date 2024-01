19 gen 2024 17:30

I CONTI PUBBLICI ITALIANI NON SONO IN REGOLA CON I PARAMETRI EUROPEI - IL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE, IL FALCO DOMBROVSKIS A DAVOS RIFILA UNO SCHIAFFONE AL GOVERNO MELONI SULLA MANOVRA: “L’ITALIA NON E’ IN LINEA CON LE RACCOMANDAZIONI UE. IN PRIMAVERA LE PROCEDURE PER DEFICIT ECCESSIVO. SUL MES SPERIAMO IN PASSI IN AVANTI. SARO' IN CONTATTO COL PARLAMENTO ITALIANO..."