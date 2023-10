CONTINUANO I BOMBARDAMENTI ISRAELIANI SU GAZA – I MEDIA PALESTINESI PARLANO DI “NUMEROSE VITTIME” - L’ESERCITO DI GERUSALEMME HA CONDOTTO LE PRIME INCURSIONI DI TERRA ALLA RICERCA DEGLI OSTAGGI - MIGLIAIA DI PALESTINESI IN FUGA, SCAPPANO A SUD - IL CAPO DELLA POLITICA ESTERA DELL'UE, JOSEP BORRELL: “IL PIANO DI EVACUAZIONE DI ISRAELE E' DEL TUTTO IMPOSSIBILE” - L'ESERCITO ISRAELIANO STA BOMBARDANDO POSTAZIONI DI HEZBOLLAH IN LIBANO... - VIDEO

CONFERMATO L'USO DI MUNIZIONI AL FOSFORO DAL'ESERCITO ISRAELIANO NELLA STRISCIA DI GAZA

- Human Rights Watch



Human Rights Watch ha confermato che l'IDF ha usato fosforo bianco quando ha sparato su obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza.



PRIMI RAID DI TERRA A GAZA, «RECUPERATI CORPI DI ISRAELIANI». MIGLIAIA DI PALESTINESI IN FUGA

Estratto dell’articolo di Francesco Battistini e Davide Frattini per il “Corriere della Sera”

PERSONE FUGGONO DA GAZA

L’esercito israeliano ieri ha condotto le prime incursioni di terra a Gaza per colpire i militanti e le strutture militari di Hamas ma anche cercare i circa 150 israeliani rapiti dall’organizzazione terroristica (ieri Hamas ha pubblicato un orribile video che mostra i suoi combattenti mentre coccolano un bambino e una bambina in uno dei villaggi saccheggiati, rimasti in loro balia per ore).

MEDIA PALESTINESI, MOLTE VITTIME NEI RAID NOTTURNI A GAZA

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Si registrano "numerose vittime" nei raid israeliani delle ultime ore sulla Striscia di Gaza, con la costa "presa di mira dal fuoco delle navi". Lo riferiscono i media palestinesi in Cisgiordania.

ISRAELE BOMBARDA POSTAZIONI HEZBOLLAH IN LIBANO

israele bombardamenti su gaza

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - L'Esercito israeliano (Idf) sta bombardando postazioni di Hezbollah in Libano dopo l'abbattimento di due velivoli non identificati su Haifa partiti dalla terra dei cedri. Lo riferisce Hareetz. Intanto continuano i bombardamenti sulla Striscia di Gaza come mostrano le dirette tv.

Successivamente, l'esercito israeliano ha fatto sapere su X che "in seguito al rapporto iniziale, un altro UAV (drone senza pilota, ndr) non identificato è entrato nel nord di Israele. Inoltre, è stato sparato contro un Uav dell'Idf. In risposta, l'Idf ha colpito un obiettivo terrorista di Hezbollah nel sud del Libano".

israele bombardamenti su gaza

ONU, DECINE DI MIGLIAIA DI PALESTINESI IN FUGA VERSO SUD

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Si ritiene che decine di migliaia di persone a Gaza siano fuggite dalle loro case e si siano trasferite a sud in seguito all'avviso di evacuazione lanciato da Israele, secondo le ultime stime dell'ufficio umanitario delle Nazioni Unite Ocha. Prima dell'ordine di evacuazione, oltre 400.000 palestinesi erano già sfollati interni.

L'esercito israeliano ha detto a circa 1,1 milioni di persone nel nord di Gaza di evacuare verso sud prima di una prevista invasione di terra. Hamas ha esortato la gente a restare e a sfidare l'ordine militare israeliano di evacuare le case.

bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 17

BORRELL, PIANO EVACUAZIONE ISRAELE DEL TUTTO IMPOSSIBILE

(ANSA) - PECHINO, 14 OTT - Il piano di Israele di evacuazione di oltre un milione di persone dal nord di Gaza in un solo giorno è "assolutamente impossibile da attuare". Il capo della politica estera dell'Ue, Josep Borrell, parlando alla fine della sua missione in Cina, ha detto che, "rappresentando la posizione ufficiale dell'Unione Europea, il piano di evacuazione è assolutamente, assolutamente impossibile da attuare".

Perché "immaginare di poter spostare un milione di persone in 24 ore in una situazione come quella di Gaza può essere solo una crisi umanitaria - ha aggiunto Borrell -. E' uno scenario da evitare".

