IL CORAGGIO DEL GIORNO DOPO: GABRIELLI PRENDE A MANGANELLATE SALVINI - ORA CHE IL CAPITONE NON È PIÙ MINISTRO IL CAPO DELLA POLIZIA MOLLA IL CALCIO DELL'ASINO: “INDOSSARE LE MAGLIETTE DELLE FORZE DELL’ORDINE? COSÌ FACENDO SI RISCHIA DI IMMAGINARE CHE I CITTADINI SIANO UNA BANDA DI IDIOTI” - “UN MINISTRO DELL'INTERNO CHE È L'UNICA AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA, VERTICE POLITICO DELLA POLIZIA DI STATO, HA BISOGNO DI UNA T-SHIRT PER RIAFFERMARE QUESTA SUA FUNZIONE?”

Antonio Di Costanzo per www.repubblica.it

FRANCO GABRIELLI MATTEO SALVINI

“Come dargli torto". Il capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, risponde così a Napoli a chi gli chiede della rabbia della famiglia del vigilantes ucciso per il permesso dato ad uno dei killer. "Il problema è che questo Paese morirà di bulimia normativa - dice - si fanno leggi in continuazione che poi alla fine non producono gli effetti, c'è la necessità di una rivisitazione complessiva. Il tema è che gli interventi normativi spot a volte producono più danni del preesistente. C'è una parolina magica che però nel nostro paese ha sempre avuto poco successo ed è riforma".

franco gabrielli inaugura la nuova sala operativa della questura di napoli 5

salvini con giacca della polizia

E Gabrielli risponde anche a chi gli chiede dell'abitudine dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di indossare magliette delle forze dell'ordine: "Lui veramente lo utilizzava come una modalità per farsi sentire come parte. Ho sempre detto, ma signori miei un ministro dell'Interno che è l'unica autorità di pubblica sicurezza, vertice politico della Polizia di Stato ha bisogno di una t-shirt per riaffermare questa sua funzione? Perché così facendo si rischia di immaginare che i cittadini siano una banda di idioti, che hanno bisogno di una t-shirt, di un vessillo per riaffermare una cosa di questo genere. Se mi sono sentito offeso? No". In passato, Gabrielli aveva definito la scelta dell'allora ministro "un gesto di attenzione".

FRANCO GABRIELLI MATTEO SALVINI 2 salvini con giacca della polizia

Per quanto riguarda il nuovo ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, Gabrielli si è detto fiducioso sulla collaborazione: "Sarà semplice parlare perché è un collega che parla la mia stessa lingua". Al governo Gabrielli chiede "che metta mano quanto prima al nuovo contratto di lavoro. La gente ci deve vedere in strada soprattutto quando ha bisogno di sentirci vicini, vale a dire di notte, nei giorni festivi - ha detto - e tutto questo deve essere remunerato. Lo avevo detto a Salvini, lo dico al neo ministro dell'Interno che è anche una collega. Il tema del nuovo contratto di lavoro è importante non per arricchire le strutture ma per consentire a noi di fare il lavoro in nome dei cittadini che sono la nostra unica ragione di esistere. Non lo chiediamo per noi stessi ma per la missione che ci è stata affidata".

