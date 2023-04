LA CORRISPONDENZA D’AMOROSI SENSI TRA GIORGIA MELONI E RISHI SUNAK - LA DUCETTA HA SEMPRE GUARDATO AI CONSERVATORI BRITANNICI CON AMMIRAZIONE: E’ IL MODELLO POLITICO A CUI TENDERE PER PORTARE FRATELLI D’ITALIA FUORI DALLA RIDOTTA “LEPENISTA” - I PUNTI IN COMUNE CON SUNAK, DALL’ATLANTISMO DI FERRO ALLA COMUNE BATTAGLIA CONTRO L’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA FINO ALLA CRITICA ALL’UE - IL MITO DI MARGARETH THATCHER E L’AMMIRAZIONE PER IL FILOSOFO CONSERVATORE ROGER SCRUTON…

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

Una fonte a Whitehall ci dice la sua: «Giorgia Meloni sta dando una buona sponda al primo ministro Sunak sull’Ucraina e sulla lotta all’immigrazione irregolare», e ai britannici la crescente amicizia post- Brexit con un Paese cruciale come l’Italia fa molto comodo. «Rishi, in cambio, dimostra che si può parlare anche con una populista come Meloni, formatasi nella destra radicale, e così la rende più presentabile alla comunità internazionale».

[…] tra i due c’è un gran feeling, sin dal primo incontro alla Cop27 in Egitto, lo scorso novembre. Il senso di mutuo sostegno che si percepisce a Londra viene confermato da un’altra curiosa frase di Sunak […] «Complimenti, Giorgia, sull’economia: sei stata molto attenta e capace di portare stabilità in Italia in tempi di incertezza». […] un endorsement di un ex Goldman Sachs e figlioccio della City come Sunak è cruciale, visto che per Bloomberg l’Italia sarebbe nel mirino della agenzia di rating Moody’s, che potrebbe declassarla il prossimo 19 maggio.

Rishi e Giorgia, solo tre anni di differenza, uno è il politico più ricco e posh del Regno Unito con un patrimonio di oltre 800 milioni insieme alla moglie ereditiera indiana Akshata Murty, l’altra è una leader che si è fatta da sola nella popolare Garbatella, a Roma. Eppure, è un’affiatata coppia, che è riuscita a fondere il conservatorismo tradizionale britannico con la storia di un partito come Fratelli d’Italia discendente del post-fascismo.

[…] Meloni è raggiante. I conservatori britannici sono sempre stati una stella polare per lei […] i Tories rappresentano una porta per una normalizzazione internazionale che scolorisca il marchio di “lepenismo italiano”. […] negli anni […] precedenti alla Brexit, per Meloni i Tories inglesi sono stati anche l’incarnazione di un’entità atlantista e critica in e dell’Ue, come quando l’ex leader britannico David Cameron si alleò con gli euroscettici polacchi a Strasburgo. […]

[…] c’è anche l’ideologia. Meloni è sempre stata una fan di Sir Roger Scruton, il grande filosofo conservatore scomparso nel 2020 e baluardo della destra intellettuale, cristiana e tradizionalista europea. […] Scruton è il perfetto anello di congiunzione tra la destra radicale italiana e l’attuale conservatorismo britannico. Ma è stato anche un ideologo reazionario e molto controverso: tanto che un anno prima di morire venne licenziato dal governo britannico di Theresa May, di cui era consigliere, dopo alcune frasi accusate di antisemitismo e islamofobia in un’intervista al settimanale conservatore New Statesman. […]

