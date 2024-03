LA CORSA PER LA CASA BIANCA SI GIOCA ANCHE SUI MIGRANTI – LA CORTE SUPREMA HA RIFILATO UNO SCHIAFFO A BIDEN, DANDO IL VIA LIBERA ALLA CONTESTATA LEGGE DEL TEXAS CHE PERMETTE ALLA POLIZIA E AI GIUDICI LOCALI DI ARRESTARE ED ESPELLERE CHI ENTRA ILLEGALMENTE NELLO STATO. MA UNA CORTE D'APPELLO FEDERALE HA “CONGELATO” IL PROVVEDIMENTO – SLEEPY JOE ATTACCA LA CORTE SUPREMA: “UN'INTRUSIONE SENZA PRECEDENTI NEL POTERE FEDERALE”. E PROVA A RECUPERARE LO SVANTAGGIO SU TRUMP CORTEGGIANDO L'ELETTORATO ISPANICO…

(ANSA) - Una corte d'appello federale ha congelato la controversa legge sull'immigrazione del Texas, una delle più severe del suo genere emanate da uno stato americano in tempi moderni: lo riporta la Bbc. La decisione giunge poche ore dopo il via libera della Corte Suprema alla legge, che consentirebbe ai funzionari dello Stato di detenere e perseguire penalmente i migranti irregolari. La Corte Suprema aveva dato il suo nullaosta ieri sera con sei voti a favore e tre contrari, scatenando le critiche della Casa Bianca.

(ANSA) - La Corte Suprema consente al Texas di iniziare ad arrestare ed espellere chi entra illegalmente negli Stati Uniti. Con sei voti a favore e tre contrari, i saggi rifiutano di bloccare la nuova legge dello Stato criticata aspramente dall'amministrazione Biden, che l'ha definita un'intrusione senza precedenti nel potere federale di decidere le politiche sull'immigrazione. Il mancato blocco della norma è una sconfitta per Biden sul tema dei migranti al centro della campagna elettorale.

(ANSA) - "Siamo profondamente in disaccordo con la decisione della Corte Suprema di consentire l'entrata in vigore della incostituzionale legge del Texas" che consente l'arresto e l'espulsione di chi entra illegalmente negli Stati Uniti. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, sottolineando che la legge del Texas è un "esempio di come i repubblicani fanno politica al confine e bloccano le soluzioni reali".

(ANSA) - Joe Biden corteggia gli elettori ispanici: "Siete il motivo per cui ho battuto Donald Trump. Ho bisogno di voi". Lo ha detto lo stesso presidente americano criticando Trump per i suoi commenti sui migranti ispanici. "A lui interessa solo la ricchezza", ha aggiunto Biden nel corso di un evento in un ristorante messicano di Phoenix, in Arizona.

[…] Mentre Biden vola in Nevada, Arizona e Texas per corteggiare la minoranza ispanica, la Corte suprema riaccende i riflettori sull'immigrazione e assesta un colpo all'Amministrazione. I giudici hanno infatti consentito, pur se temporaneamente, l'applicazione della legge sull'immigrazione (nota come S.B. 4) in Texas che espande i poteri statali in materia a scapito di quelli federali.

La nuova norma consente alla polizia e ai giudici delle corti locali di arrestare e deportare chiunque si sospetti sia entrato illegalmente dal confine messicano. La portavoce di Biden, Karine Jean-Pierre, ha detto: «Siamo profondamente in disaccordo con la decisione della Corte suprema». […]

La decisione della Corte suprema ha riportato sotto i riflettori la questione degli immigrati sul quale i democratici sono in difficoltà. Il parziale successo del governatore del Texas Greg Abbott consente ai repubblicani di rilanciare l'accusa a Biden di non aver affrontato l'emergenza alla frontiera con il Messico e di aver consentito l'ingresso di quasi 700 mila persone negli ultimi quattro mesi (il picco è dicembre 2023 con 249 mila fermi). Per questo era stato anche avviato dai repubblicani al Congresso il processo di impeachment contro il segretario alla Homeland Security Alejandro Mayorkas.

Trump tre giorni fa in un comizio ha definito gli immigrati «animali»: «Gli immigrati in alcuni casi non sono persone secondo me. Ma non posso dirlo perché la sinistra radicale dice che è una cosa terribile da dire». La Casa Bianca ha sottolineato che la legge del Texas «è un esempio di come i repubblicani fanno politica e bloccano le soluzioni reali». […]

