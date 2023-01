19 gen 2023 16:50

CORSA A UN PARTITO IN MACERIE - SECONDO "WINPOLL", NELLE PRIMARIE PER LA SEGRETERIA PD, ELLY SCHLEIN È A TRE PUNTI DA BONACCINI - NELLA FASCIA 18-34 ANNI LA CANDIDATA MULTIGENDER RACCOGLIEREBBE IL 53% DELLE PREFERENZE CONTRO IL 32 DI BONACCINI, CHE PERÒ FRA GLI OVER 45 E GLI ULTRA 65ENNI NON TEME CONFRONTI. COME PURE FRA I MASCHI: IL 47% È DALLA SUA, CONTRO IL 33 DELLE FEMMINE…