1. «LA RAZZA NON È UN CRITERIO PER ACCEDERE AI COLLEGE» LA MARCIA INDIETRO DELLA CORTE SUPREMA

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

Una decisione storica che inciderà sulla composizione etnica dei ceti professionali americani, una sconfitta dell’America progressista che suscita indignazione nelle minoranze più svantaggiate, neri e ispanici; ma anche una sentenza attesa da parte di una Corte Suprema i cui giudici conservatori, ormai ampia maggioranza, avevano messo nel mirino da anni l’affirmative action (discriminazione positiva): l’introduzione degli svantaggi sociali ed economici sofferti dagli studenti cresciuti nei gruppi etnici più poveri tra i criteri per l’ammissione in molti college.

La sentenza con la quale ieri la Corte Suprema ha dichiarato incostituzionale questa politica per come viene praticata dall’università di Harvard e da quella del North Carolina fa cadere un impianto usato anche da molti altri istituti. Probabilmente in futuro peserà anche sugli studenti bianchi delle migliori accademie, a partire da quelle della Ivy League, nelle quali cresce di continuo il numero degli allievi asiatici che ottengono mediamente voti più alti nei test di ammissione.

Grande emozione, scontro aperto nella Corte: i tre giudici progressisti sconfitti hanno definito la decisione «una tragedia che cancella decenni di progressi». Dolore profondo di Barack e Michelle Obama che sono riusciti ad emergere (come pure giudici costituzionali di colore, dalla Sotomayor all’arciconservatore Clarence Thomas) anche grazie all’ affirmative action.

Durissima la reazione di Joe Biden, arrivato a sfiorare lo scontro istituzionale quando, a un giornalista che chiedeva se considera l’attuale magistratura suprema una «corte canaglia» ha risposto: «Tutto questo non è normale». Per il presidente «non si può consentire che questa sia l’ultima parola»: è la negazione del sogno americano e poi «i college sono più forti quando rispecchiano la diversità».

Infine scandisce per tre volte: «La discriminazione esiste ancora in America». Va comunque rilevato che, applicato con risultati inizialmente positivi, poi sempre più spesso criticato, il principio della affirmative action è andato incontro a contestazioni crescenti da almeno 15 anni a questa parte. […]

Che la materia sia controversa lo ha ammesso lo stesso Barack Obama: ha definito la norma imperfetta, aggiungendo, comunque, che i suoi effetti sociali sono stati positivi mentre Michelle ha detto di avere il cuore spezzato e ha spiegato che quella tutela «offriva una nuova scala di opportunità a chi si era visto negare la chance di dimostrare quanto rapidamente era in grado di salire i suoi gradini».

Del tutto opposta la reazione di Donald Trump: «Oggi è un grande giorno per l’America». […] Pacata e chiara la reazione di Harvard: l’applicazione di questi principi renderà «difficile mettere insieme un corpo di studenti che rappresenti la composizione sociale dell’America». […]

2. «VIA IL PRIVILEGIO RAZZIALE DAI COLLEGE USA» DALLA CORTE SUPREMA UN ASSIST A TRUMP

Estratto dell’articolo di Valeria Robecco per “il Giornale”

[…] La decisione costringerà a rielaborare i criteri di ammissione in tutta l’istruzione superiore americana, pur se i funzionari delle università hanno insistito sul fatto che non esiste alcun sostituto delle preferenze razziali per garantire che una quota rappresentativa di candidati di minoranza, in particolare studenti afroamericani, ottenga l’ammissione. […]

Per i tre togati liberal Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson, al contrario, «la società non è, e non è mai stata, daltonica. La Corte ignora le pericolose conseguenze di un’America in cui la sua leadership non riflette la diversità del popolo». Il rettore della Columbia University Lee Bollinger è convinto che ci saranno cinque anni di caos prima che il sistema si adegui completamente al nuovo panorama legale, mentre commissioni e task force già presenti in molte scuole esplorano modi per utilizzare criteri come livelli di reddito, fattori socioeconomici e altri fattori neutrali rispetto alla razza in modo da mantenere la diversità. […]

