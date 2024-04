COSA C'E' DIETRO IL NO A ILARIA SALIS COME CANDIDATA ALLE EUROPEE DEL PD - OLTRE ALLA CONTRARIETA' DI DIVERSI BIG DEM, CI SONO ANCHE I DUBBI DELLA FAMIGLIA DELLA "CACCIATRICE DI NAZISTI" DETENUTA IN UNGHERIA - LA SCHLEIN HA CHIUSO: “L'IPOTESI DELLA CORSA DI ILARIA NON È IN CAMPO. HO VOLUTO INCONTRARE IL PADRE PER DISCUTERE COME AIUTARE A TOGLIERLA DALLA CONDIZIONE IN CUI SI TROVA” - NON SAREBBE CERTO CHE LA RAGAZZA, SE ELETTA ALL’EUROCAMERA, POSSA SFRUTTARE L’IMMUNITÀ - CIRCOLA GIÀ IL NOME DELLA SOSTITUTA: LA GIORNALISTA RAI LIDIA TILOTTA…

Lorenzo De Cicco per "la Repubblica" - Estratti

ilaria salis

Dopo una settimana di dibattito interno tribolato, Elly Schlein è costretta a smentire in televisione un’idea che era già stata avvalorata e commentata (in tv, in radio, sui giornali) dai big della sua stessa maggioranza (Zingaretti, Misiani, Gribaudo) e annotata dal padre di Ilaria Salis, Roberto, che ieri al Foglio aveva dichiarato: «Il Pd ha gestito male la candidatura».

E così, dopo un faccia a faccia mattutino proprio col papà dell’insegnante detenuta da 13 mesi in Ungheria, con tre quarti del partito contrario alla sua corsa per Bruxelles, a sera la segretaria del Pd si è presentata da Bruno Vespa e ha provato a chiudere il caso: «Salis candidata col Pd? Questa ipotesi in questo momento non è in campo - le parole nel salotto politico di Rai 1 - Non c’è nessuna trattativa. Ho voluto incontrare il padre di Salis per discutere come possiamo aiutare a toglierla dalla condizione in cui si trova. Nel dibattito sul toto-nomi terrei fuori una situazione così delicata».

schlein taruffi

La candidatura di Salis per Bruxelles, a questo punto, pare tramontare, tanto che circola già il nome della sostituta, la giornalista Rai Lidia Tilotta. Decisivo è stato l’incontro tra Schlein e Roberto Salis. Durante il colloquio, che avrebbe dovuto restare riservato e che è stato raccontato ieri da Repubblica , il papà dell’insegnante ha espresso dubbi sulla corsa con i democratici, secondo fonti che hanno seguito da vicinissimo l’operazione. Riportando la posizione della figlia: non so se Ilaria accetterebbe di candidarsi col Pd.

ROBERTO E ILARIA SALIS

Se a questo si aggiungono altri due fattori, cioè l’insofferenza montante delle correnti dem (su questa linea: «Doveroso riportare Ilaria in Italia, ma non incarna i valori del Pd») e il fatto che non sarebbe neppure certo che la detenuta, se eletta all’Eurocamera, possa giovare dell’immunità, è facile intuire perché la leader abbia deciso di tirare una riga.

Pur continuando la battaglia politica per il suo ritorno in Italia, di cui Schlein ha discusso di persona, l’altro ieri, con Enrico Letta, prima che l’ex premier, per il suo incarico sul mercato unico in Ue, volasse da Viktor Orbán, affrontando l’argomento.

L’ipotesi della candidatura di Salis era emersa una settimana fa, su queste colonne: Schlein ne ha discusso durante la pre-segreteria di martedì 26 marzo, una riunione con i fedelissimi, al Nazareno, senza però menzionarla nella seduta ufficiale dell’organismo di partito.

ILARIA SALIS 2

Il responsabile Economia del Pd, Antonio Misiani, l’indomani aveva confermato: «Ci stiamo interrogando ». Nicola Zingaretti, su La Stampa , aveva aperto: «Perché no? Se è utile». Anche la vice-presidente del Pd, Chiara Gribaudo, vicinissima a Schlein, su Rete4 non aveva negato, anzi: «Deciderà innanzitutto lei se candidarsi, il Pd è sempre aperto alla società civile». La discussione era talmente avanzata che per Salis si ipotizzava un posto da capolista al Centro Italia o nelle Isole (Salis è milanese, ma sarda di origini).

SCHLEINING - MEME BY SHILIPOTI

La notizia dell’incontro di ieri mattina, però, ha irrigidito diversi big. Perché l’appuntamento è stato visto come un’accelerazione solitaria della leader. E anche perché pochi erano a conoscenza del faccia a faccia.

Nel frattempo la destra ha cominciato a punzecchiare i dem. È intervenuto il presidente del Senato, Ignazio La Russa: «La candidatura di Salis può funzionare per prendere voti, sicuramente, sul lato giudiziario non so». «Non credo che nel Pd siano tutti d’accordo», malignava il vice- segretario della Lega, Andrea Crippa. Il capo dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, intanto, ci teneva a smarcare il Movimento: «Candidare Salis? Sono valutazioni che noi non stiamo facendo».

ILARIA SALIS IN TRIBUNALE LA CORSA DI ELLY SCHLEIN - VIGNETTA DI CLAUDIO CADEI PER ITALIA OGGI

(...)

elly schlein foto di bacco