“IN UN ANNO GUALTIERI NON HA FATTO NULLA. ROMA È PEGGIORATA DA OGNI PUNTO DI VISTA” – LA COCCA DI GRILLO, VIRGINIA RAGGI, EX SINDACA DI ROMA, ATTACCA GUALTIERI E MANDA UN PIZZINO SOPRATTUTTO ALLA SUA RIVALE IN REGIONE LAZIO ROBERTA LOMBARDI, FAUTRICE DELL'ALLEANZA PD-M5S - A OSTACOLARE LA FORMAZIONE DEL "CAMPO LARGO" DI CENTROSINISTRA PER LE REGIONALI È ANCHE LA POSIZIONE DI AZIONE E DI ITALIA VIVA CONTRARI A UN’ALLEANZA CON I 5 STELLE..