COSA HA DETTO HOLLANDE A CARLA BRUNI PER STUPIRLA TANTO? LA SCENA DURANTE I FUNERALI DI JACQUES CHIRAC - TRA IRONIE E SFOTTÒ, C’È ANCHE CHI SI CHIEDE SE L’EX PRESIDENTE NON LE ABBIA PROPOSTO DI ANDARE A FARE UN GIRO IN MOTORINO. UN IRONICO RIFERIMENTO ALLE SUE SCAPPATELLE SEGRETE CON L’ATTRICE JULIE GAYET - LA CANZONE CHE CARLA' DEDICÒ A HOLLANDE, 'LE PINGOUIN - IL PINGUINO'…

Misterioso scambio di battute tra l’ex presidente francese, Francois Hollande e l’ex Premiére Dame di Francia, Carla Bruni-Sarkozy, durante la messa solenne in omaggio a Jacques Chirac tenutasi questa mattina nella chiesa di Saint-Sulpice a Parigi. In un video ripreso da tutti i media francesi, si vedono i due discutere in piedi, fianco a fianco, in attesa che inizi la cerimonia.

In un primo tempo, sembra tutto andare bene fino al momento in cui Carla si volta dall’altra parte, sgranando gli occhi e disegnando sul viso un’espressione tra lo scioccato e l’indispettito, mentre Hollande, continuando a guardare verso di lei, accenna un sorriso.

Sui social, per tutto il giorno, si sono moltiplicate le ipotesi sulla misteriosa conversazione che incuriosisce i francesi. Tra ironie e sfottò, c’è anche chi si chiede se l’ex presidente non le abbia proposto di andare a fare un giro in motorino. Un ironico riferimento alle sue scappatelle segrete, ai tempi in cui era presidente, con l’attrice Julie Gayet. Tra Hollande e Carla Bruni i rapporti non sono mai stati rosei. L’ex modella non nascose la sua irritazione per i modi a suo avviso sgarbati di Hollande ai tempi del passaggio di consegne all’Eliseo con il marito Nicolas Sarkozy. Alla presunta assenza di tatto del leader socialista, Carla dedicò anche una canzone, «Le Pingouin - il Pinguino» che già dal titolo è tutto un programma.

