COSA PENSA L'ATLANTISTA GIORGIA MELONI DI FRANCESCO GIUBILEI CHE PRESENTERÀ IL LIBRO DEL FILO-PUTINIANO ALAIN DE BENOIST? LA CASA EDITRICE DEL 31ENNE, TESTA D'UOVO DEL SOVRANISMO ITALICO E CONSIGLIERE DEL MINISTRO SANGIULIANO, HA PUBBLICATO "LA SCOMPARSA DELL'IDENTITÀ" DI ALAIN DE BENOIST, AMICO DELL'IDEOLOGO DI PUTIN ALEKSANDER DUGIN - GIUBILEI SARÀ AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI DE BENOIST CHE, DOPO LO SCOPPIO DELLA GUERRA, DISSE...

È consigliere, lodato e magnificato pubblicamente, del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. È presidente di fondazioni e associazioni che sognano il trionfo di un nuovo nazionalismo conservatore, che sia anche la rivincita di una vagheggiata purezza italica.

È opinionista fisso nelle trasmissioni Rai perché il suo nome è da tempo nella short list degli ospiti graditi a Giorgia Meloni e agli uomini della premier a Viale Mazzini (anche se il suo impiego con il governo consiglierebbe di aggiornare i sottopancia tv per specificarne l'affiliazione e forse un certo conflitto di interessi, intellettualmente parlando). È fan della democratura di Viktor Orbán. È l'uomo delle relazioni internazionali che guarda con nostalgia alla destra sciamana di Donald Trump. Tutto a soli 31 anni. E non è finita.

Perché Francesco Giubilei è soprattutto un animatore culturale, editore della Giubilei Regnani, e il 21 maggio al Salone del Libro di Torino presenterà il volume, che edita lui stesso, di Alain De Benoist, «La scomparsa dell'identità». L'autore, presente al Salone, merita una parentesi personale, significativa per capire sbandate, antiche passioni, radici, tradimenti e inversioni di rotta di quell'universo della destra italiana che è cresciuta con Meloni e il suo progetto politico.

Di quel brodo culturale in cui hanno galleggiato tanti, De Benoist è punto di riferimento. È il filosofo della Nouvelle Droite, la destra francese identitaria, pensatore controverso affascinato dai venti dell'Est, dallo spiritualismo di Aleksander Dugin, l'ideologo panrusso di Vladimir Putin. Con Dugin, De Benoist ha scritto anni fa un libro, "Eurasia, Vladimir Putin e la Grande Russia". L'invasione dell'Ucraina era ancora un'aspirazione. Si combatteva in Donbass, per la Crimea e l'autocrate del Cremlino era osannato come una star dalle destre estreme europee. […]

Ad appena due mesi dall'invasione dell'Ucraina, nel pieno della mattanza di Putin, mentre l'Occidente si sta attrezzando per una risposta collettiva e compatta, De Benoist rilascia queste dichiarazioni a Breizh-Info, sito dell'estrema destra francese vicina a Éric Zemmour. Gli chiedono chi pagherà le conseguenze della guerra e la sua risposta è: «Io e te, ovviamente, non gli ucraini! Le squallide sanzioni, di portata senza precedenti, decretate contro la Russia per soddisfare le richieste americane, peggioreranno le cose».

[…] De Benoist resta un pensatore che piace molto agli uomini del melonismo, che lavorano sui nuovi orizzonti di una destra conservatrice. Dietro la fissazione di Sangiuliano per Antonio Gramsci e una «nuova egemonia» non di sinistra c'è il filosofo francese, autore tra i più citati dal ministro della Cultura, celebrato agli "Stati Generali della Cultura nazionale" organizzato per suo volere da Giubilei.

Fu proprio lì, due mesi fa, che Sangiuliano annunciò con orgoglio che il suo giovane consigliere avrebbe conquistato uno spazio del Salone con De Benoist. «Merita un applauso - disse - fateglielo!».

