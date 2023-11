COSA PENSANO GLI ITALIANI DELLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE? E’ UNANIME LA CONDANNA AD HAMAS MA UN 44% SOTTOLINEA COME ANCHE ISRAELE ABBIA DELLE RESPONSABILITÀ - TRE ITALIANI SU QUATTRO SONO A FAVORE DELLA SOLUZIONE DEI DUE STATI: UNA SCELTA DA PERSEGUIRE SENZA “PRENDERE PARTE” - I DUE TERZI DEL CAMPIONE AUSPICANO CHE, PER FAVORIRE LA SOLUZIONE DEL CONFLITTO, “IL GOVERNO RICONOSCA LO STATO INDIPENDENTE PALESTINESE”. MENTRE IL 40% CONSIDERA PRIORITARIO “SOSTENERE ISRAELE”

Estratto dell’articolo di Ilvo Diamanti per “la Repubblica”

civili morti in israele 2

[…] Il 53% degli italiani si dice, infatti, “molto” preoccupato del conflitto, innescato, il mattino del 7 ottobre, dall’attacco lanciato da Hamas contro Israele. Mentre un ulteriore 36% si dichiara “abbastanza” preoccupato. Circa 9 italiani su 10, dunque, denunciano un senso di preoccupazione per questa guerra. Che sentono vicina […] Anche se si combatte a circa 4.000 chilometri dall’Italia. […] il conflitto che ha sconvolto l’area israelo-palestinese si affianca all’invasione della Russia in Ucraina nel febbraio 2022. Provocando una guerra che […] continua a generare grande preoccupazione.

i video dei terroristi di hamas che lanciano razzi

[…] gli italiani, come mostra il sondaggio di Demos , esprimono opinioni e (ri)sentimenti di segno diverso. Ma, inevitabilmente, di grande preoccupazione. Di fronte all’attacco di Hamas, la condanna appare pressoché unanime. Tuttavia, una parte molto ampia dei cittadini (il 44%) rileva e sottolinea come anche Israele abbia delle responsabilità. Questa opinione appare particolarmente estesa - e diviene maggioritaria - fra gli elettori di centro-sinistra e del M5s. Mentre fra chi vota per i partiti di centro-destra, per quanto le responsabilità di Israele vengano denunciate con chiarezza, prevale la condanna di Hamas.

guerra israele gaza

Appare comunque larghissima, fra i cittadini, la richiesta di sostenere il progetto dei due Stati indipendenti, che garantiscano al popolo israeliano e palestinese cittadinanza e legittimità. Una scelta, secondo gran parte di cittadini, da perseguire senza “prendere parte”. Per garantire diritti e poteri a entrambi i popoli. Questa soluzione viene indicata, come prioritaria, da circa 3 persone su 4. Mentre componenti molto più limitate, per quanto significative, ritengono più importante sostenere le ragioni specifiche del popolo palestinese e/o israeliano.

i video dei terroristi di hamas che lanciano razzi

I due terzi del campione, comunque, auspicano che, per favorire la soluzione del conflitto, “il governo riconosca lo Stato indipendente palestinese”. Mentre il 40% considera prioritario “sostenere Israele, insieme agli Usa e all’Occidente”. C’è, quindi, una quota significativa di cittadini, il 32%, che vorrebbe perseguire entrambe le soluzioni ritenendole “complementari”, o in grado di rafforzarsi reciprocamente. […] A centro- sinistra si dà maggiore importanza al sostegno dello Stato palestinese, molto meno al sostegno di Israele. Una prospettiva che ottiene, invece, maggiore consenso fra gli elettori di centro-destra. […]

bombe e fulmini su gaza