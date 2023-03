COSA PUO’ IL MONDO DAVANTI A UN UOMO INNAMORATO? – ANDREA SEVERINI, MARITO DELLA RAGGI, ATTACCA LA CANDIDATA M5S ALLE REGIONALI NEL LAZIO, DONATELLA BIANCHI, CHE DOPO AVER PERSO E’ TORNATA IN RAI: “MIGLIAIA DI VOTI BUTTATI NEL CESTINO, RISPETTO PER CHI HA CREDUTO IN LEI PARI A ZERO" – LA STOCCATA PER FAR BRILLARE LA STELLA DELLA SUA AMATA VIRGINIA: "NON VORREI FARE UN PARAGONE CON CHI MI È VICINO…MA LA DIFFERENZA È EVIDENTE. C'È CHI HA PERSO ED È RIMASTO AL PROPRIO POSTO PER ONORARE LA FIDUCIA DI MIGLIAIA DI PERSONE E CHI INVECE È FUGGITO. CARA BIANCHI, SI È COMPORTATA COME UN CALENDA QUALUNQUE"

Estratto dell’articolo di Lorenzo D'Albergo per www.repubblica.it

raggi severini

La galassia pentastellata, si sa, ha traiettorie tutte sue. Le proprie coordinate. Nell'ultimo anno quelle che conducono al satellite Virginia Raggi brillano sempre di più a intermittenza. Ora, paradosso spazio-temporale, a farle risplendere è la parabola di Donatella Bianchi. […] la candidata (usa e getta) scelta da Giuseppe Conte per contendere la Regione al Pd e alle destre di Francesco Rocca ha rifiutato il posto da consigliera di opposizione alla Pisana tornando in Rai, a Linea Blu. Apriti cielo. Andrea Severini, grillino ante litteram e marito dell'ex sindaca, non l'ha presa bene: "Donatella Bianchi è come Calenda".

andrea severini e virginia raggi

[…] "Era prevedibile purtroppo. Migliaia di voti buttati nel cestino, rispetto per chi ha creduto in lei pari a zero" […] "Non vorrei fare un paragone con chi mi è vicino (ovviamente Virginia Raggi, ndr) ma la differenza è evidente. C'è chi ha perso ed è rimasto al proprio posto per onorare la fiducia di migliaia di persone e chi invece è fuggito. Cara Bianchi, si è comportata come un Calenda qualunque".

raggi severini

[…] Resta una certezza. In casa Raggi, ma questo era chiaro già da tempo, la linea dettata dall'avvocato al Movimento 5 Stelle non pare piacere nemmeno un po'. Conte sarà pure stato l'assistente universitario che ha tenuto a battesimo la giovane Virginia al primo esame alla facoltà di Giurisprudenza di Roma 3. Ma è pure lo stesso che alle ultime Politiche - e quindi alle Regionali - le ha impedito di candidarsi. L'ex sindaca resta in Comune. […]

virginia raggi andrea severini foto di bacco (4) DONATELLA BIANCHI AL SEGGIO PER LE REGIONALI DEL LAZIO