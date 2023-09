COSA RESTA DI FORZA ITALIA SENZA SILVIO BERLUSCONI? NULLA, ORMAI E’ SOLO UN “PARTITO CUSCINETTO” TRA SALVINI E MELONI, CHE SVENTOLA UNA GENERICA IDENTITA’ “MODERATA” MA NON CONTA NULLA - CIO’ CHE ANCORA TIRA E’ IL BRAND BERLUSCONI: NON A CASO SI CONTINUA A EVOCARE IL NOME DI PIERSILVIO O DI MARINA PER LA GUIDA DEL PARTITO…

Estratto dell’articolo di Lina Palmerini per il “Sole 24 Ore”

C’era una cosa che Berlusconi riusciva sempre a fare, trovare il messaggio giusto. Il claim più efficace per intercettare il suo elettorato […] Aveva cominciato con lo slogan “meno tasse per tutti” e ha concluso su pensioni minime e bonus dentiere. […] consentendogli di capire il suo target e di raggiungerlo senza spocchia […]

Ecco, è ciò che manca adesso a Forza Italia, capire i suoi elettori e provare dargli la caccia. La kermesse che si apre a Paestum per ricordare il Cavaliere – che oggi avrebbe compiuto 87 anni – in realtà diventa una celebrazione per coprire quel vuoto. In effetti, dalla scomparsa di Berlusconi la ragion d’essere politica di Forza Italia è diventata la rappresentazione di una generica area moderata. […]

Tant’è che un anno dopo le elezioni, FdI e Lega crescono - di poco ma crescono - e invece l’unico partito che perde (secondo la Supermedia di Youtrend) è proprio Forza Italia. Sarà perché l’interpretazione del ruolo moderato è diventata più una postura da partito-“cuscinetto” […] che separa Meloni e Salvini […] […] ma la sintesi […] da tempo non si fa più ad Arcore […] E così spesso si accettano, con riluttanza, le posizioni affatto moderate di Salvini o della premier solo per il timore di venire annessi o marginalizzati.

[…] L’unica cosa che è in grado di suscitare curiosità da quelle parti è quando si evoca il cognome Berlusconi. Non a caso […] viene fatto girare il nome di Piersilvio o di Marina per evocare un ritorno sulla scena di quella storia familiare. Quasi come un miracolo possibile. Ma sui miracoli che raccontava Silvio gli italiani ci hanno scommesso, adesso chissà.

