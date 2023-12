COSA C’È DIETRO ALLO STRANO FEELING TRA GIORGIA MELONI E ELON MUSK? – IL “WALL STRET JOURNAL” DEDICA UN ARTICOLO ALLE SMANCERIE TRA LA PREMIER E IL PATRON DI TESLA: “È FACILE CAPIRE COSA TRAGGA LEI: L’ACCESSO A UN MONDO ACCATTIVANTE. È MENO CHIARO È COSA CI GUADAGNI LUI. ALCUNI RITENGONO CHE STIA CERCANDO ALLEATI POLITICI IN EUROPA, PROPRIO MENTRE L’UE CERCA DI REGOLAMENTARE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ESAMINA LA PROPRIETÀ DI X…” – IL LIKE AL POST CON CUI LA DUCETTA HA MOLLATO GIAMBRUNO E I POSSIBILI INVESTIMENTI IN ITALIA…

Elon Musk e il primo ministro italiano Giorgia Meloni hanno formato una delle più improbabili alleanze transatlantiche del 2023. Dietro la loro nascente amicizia si celano interessi comuni su questioni politiche come l'immigrazione e la demografia, nonché sulla regolamentazione del settore tecnologico e sui rischi associati all'intelligenza artificiale.

Musk, il 52enne miliardario dietro Tesla, SpaceX e X, ha visitato l'Italia diverse volte quest'anno e questo mese è stato l'ospite di punta di un festival politico a Roma ospitato dal partito di destra Fratelli d'Italia della Meloni.

A giugno, la Meloni ha ospitato Musk nella sede ufficiale della Presidenza del Consiglio a Roma, dove i due hanno parlato di IA e hanno mostrato la loro chimica ridendo e abbracciandosi. La maggior parte dei visitatori riceve una stretta di mano.

Musk ha dichiarato di aver parlato con la Meloni, 46 anni, all'inizio di quest'anno, quando stava cercando un antico luogo romano dove lui e Mark Zuckerberg avrebbero potuto organizzare un combattimento. A ottobre, Musk ha messo like a un post della leader italiana su X in cui annunciava la fine della sua relazione decennale con il padre di sua figlia.

"Per la Meloni, Musk è un grande visionario, quindi è facile capire cosa tragga dalla relazione: l'accesso a quello che per lei è un mondo nuovo e accattivante", ha dichiarato Stefano Quintarelli, ex legislatore italiano diventato imprenditore tecnologico e investitore in capitale di rischio. "Ciò che è meno chiaro è cosa ci guadagna lui".

Alcuni in Europa ritengono che Musk stia cercando alleati politici nella regione mentre l'Unione Europea cerca di regolamentare l'IA. Musk sta anche affrontando un esame da parte dell'UE per la sua proprietà di X. La piattaforma sta affrontando un'indagine dell'Unione europea sulla sua gestione di contenuti illegali e disinformazione. Se si scoprisse che ha violato le regole comunitarie sui contenuti online, X rischia una pesante multa in un momento in cui i ricavi sono stati colpiti dal ritiro di alcuni inserzionisti insoddisfatti di alcuni post di Musk.

Musk e Meloni non hanno risposto alle richieste di commento. La Meloni, che ha conquistato il potere alle elezioni italiane del 2022, si è fatta un nome come personaggio di destra nelle guerre culturali italiane sull'immigrazione e sui valori tradizionali della famiglia.

Per anni, la sua promessa politica più importante è stata quella di fermare l'immigrazione clandestina attraverso il Mar Mediterraneo, dall'Africa all'Italia, anche se da quando è entrata in carica ha lottato per impedire un aumento degli arrivi di migranti.

Quest'autunno, quando la Meloni ha denunciato la Germania per aver finanziato le organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo, Musk è intervenuto su X. "Sicuramente è una violazione della sovranità dell'Italia il fatto che la Germania trasporti un gran numero di immigrati clandestini sul suolo italiano", ha postato, aggiungendo: "Sento vibrazioni di invasione...".

I due hanno anche trovato un terreno comune nell'aumento delle nascite e nella lotta contro quello che lui ha definito il "virus della mente sveglia". Entrambi i temi hanno avuto un ruolo di primo piano al festival politico di Roma di questo mese.

"Ogni anno guardo i tassi di natalità ed è piuttosto deprimente", ha detto Musk all'evento romano, a cui ha partecipato con uno dei suoi figli. "Non si può dipendere da altri Paesi per l'immigrazione. L'Italia è il popolo italiano".

L'imprenditore ha detto che si preoccuperebbe di investire in un Paese con il basso tasso di natalità italiano. "Ci saranno abbastanza persone per lavorare lì?". Ha detto Musk durante l'evento. "Per favore, fate più italiani, è quello che sto dicendo".

La Meloni, che è una conservatrice convinta, da tempo chiede che la società italiana torni ad avere più figli, sostenendo che la "cultura dominante" progressista ha denigrato la paternità.

L'apparizione di Musk è stata anche un colpo per la Meloni, che cerca di aumentare le sue credenziali tecnologiche. L'Italia è destinata a presiedere le riunioni del G7 nel 2024 e la Meloni vuole fare della regolamentazione dell'IA uno dei suoi temi centrali per le discussioni del G7. Ha detto che l'IA potrebbe essere "la più grande sfida della nostra epoca".

Musk ha lanciato una società di IA, definendo la tecnologia una delle maggiori minacce per l'umanità. Il potere di Musk in tutto ciò che riguarda la tecnologia e la sua disponibilità a pontificare liberamente sui benefici e le potenziali insidie dell'IA, potrebbero favorire lo sforzo della Meloni di inserire la tecnologia nell'agenda politica internazionale.

La Meloni è la prima donna leader in Italia e il primo Presidente del Consiglio proveniente dall'estrema destra anti-establishment. Le sue radici politiche affondano in un partito post-fascista chiamato Movimento Sociale Italiano, fondato dopo la Seconda Guerra Mondiale da ex membri del Partito Fascista di Benito Mussolini. Il gruppo ha trascorso decenni ai margini della politica italiana, ma alla fine ha cercato di diventare un movimento democratico di destra.

La Meloni ha preso le distanze dal suo passato di estrema destra, abbracciando politiche conservatrici tradizionali in materia di economia e affari esteri, tra cui il sostegno all'adesione dell'Italia all'euro, all'alleanza di sicurezza con gli Stati Uniti e alla difesa dell'Ucraina contro l'invasione della Russia.

Continua a fare appello alla sua base di estrema destra sulle guerre culturali italiane, con posizioni dure contro l'immigrazione illegale e la genitorialità omosessuale. Ha inveito contro la maternità surrogata, dicendo che "i bambini non vanno comprati e venduti". Il suo governo vuole rendere la maternità surrogata un cosiddetto reato universale, il che significa che gli italiani che ricorrono a una madre surrogata potrebbero incorrere in accuse penali anche se lo fanno all'estero. Questa categoria è solitamente riservata ai crimini più efferati, come la schiavitù, il genocidio e la pedofilia.

La maternità surrogata è una questione su cui lei e Musk non sono d'accordo. Musk sostiene la pratica, ha avuto almeno un figlio attraverso la maternità surrogata. Ha dichiarato: "Nascono già troppi pochi esseri umani".

A luglio, un legislatore italiano dell'opposizione, Alessandro Zan, ha urlato in Parlamento che Meloni dovrebbe guardare Musk negli occhi e dirgli che è un criminale. Meloni non ha risposto.

Il governo di Meloni sta anche cercando di convincere le case automobilistiche a costruire veicoli e batterie in Italia per contribuire a compensare il declino produttivo del Paese. La Fiat, casa automobilistica a lungo dominante in Italia, è ora una forza in via di estinzione nell'economia del Paese, poiché il suo proprietario, Stellantis, ha spostato la produzione altrove. Finora Musk non ha indicato che potrebbe prendere in considerazione l'Italia per una fabbrica Tesla.

Quest'anno Musk si è recato in Europa per diversi viaggi di alto profilo, incontrando, oltre alla Meloni, anche i leader del Regno Unito e della Francia. I frequenti viaggi in Europa rappresentano un cambiamento per il miliardario, che negli ultimi anni ha trascorso la maggior parte del suo tempo in Texas e in California.

Dopo la sua apparizione sul palco dell'evento della Meloni, è partito per un vorticoso tour privato di Roma con il ministro della Cultura italiano, postando su X una clip di dipinti di Caravaggio e un'altra dal tetto del Pantheon.

