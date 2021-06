GIUSEPPE CONTE EXIT

Cosa c’è dietro lo strappo di Conte a Grillo? Niente, l’ennesimo bluff, è questa la convinzione di deputati e senatori grillini. Tutti già sanno che Giuseppi manderà a Grillo nelle prossime ore la versione modificata dello Statuto, così come l’ha chiesta BeppeMao, a quel punto il comico accetterà e Conte potrà vendersi ai media la sua vittoria di Pirro...

M5S: Conte non mi presto a pura operazione facciata

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Nell'approssimarsi all'appuntamento per il lancio del nuovo corso con Beppe Grillo sono emerse diversita' di vedute su alcuni aspetti fondamentali. E' emerso un equivoco di fondo: io credo che non abbia senso imbiancare una casa che ha bisogno di profonde ristrutturazioni. L'ho sempre detto, non mi sarei mai prestato ad una operazione di facciata, di puro restyling". Lo dice Giuseppe CONTE in conferenza stampa.

Conte, M5S ha carenze, innovazioni sono indispensabili

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Il confronto all'Hotel Forum con Grillo fu molto schietto. Ho elencato alcune carenze, ambiguità che impediscono le grandi potenzialità di questa forza politica che potrebbero dispiegarsi appieno. Ho illustrato una serie di innovazioni secondo me indispensabili." Lo dice Giuseppe Conte in conferenza stampa. (ANSA).

Conte, in questi 4 mesi ho studiato M5S e ascoltato tutti

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Dall'incontro all'Hotel Forum "ci siamo lasciati con il mio impegno a elaborare un progetto di riforma del M5S, che una volta condiviso ci avrebbe fatto partire con il piede giusto. Ho iniziato quindi a lavorare ad una sfida complessa ma anche stimolante. In questi 4 mesi ho studiato tanto, ho studiato gli Statuti del M5S, ho ascoltato suggerimenti di parlamentari, sindaci e singoli iscritti". Lo dice Giuseppe Conte in conferenza stampa. (ANSA).

M5S:Conte, mia investitura a freddo sarebbe stata inadeguata

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Quando dissi issi agli amici del M5S 'io ci sono e i ci sarò. Confesso che non avevo un'idea di impegno preciso. Fu una frase di affetto e riconoscenza per la lealtà e la reciproca fiducia tra noi. Pochi giorni dopo Beppe Grillo mi chiese di entrare nel Movimento. Poi mi invitò al Forum, dove rifiutai di entrare nel M5S ritenendo che una mia investitura a freddo fosse un'operazione del tutto inadeguata". Lo dice Giuseppe Conte in conferenza stampa. (ANSA).

Conte, Beppe lasci M5S cresca, non sia genitore padrone

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Beppe sa bene che ho avuto e avrò sempre rispetto per lui. Spetta a lui decidere se essere il genitore generoso che lascia crescere la sua creatura in autonomia o il gentiore padrone che ne contrasta l'emancipazione. Per lui c'è era e ci sarà sempre il ruolo di Garante, ma ci sarà distinzione tra la filiera di garanzia e la filiera degli organi di politica attiva al cui vertice ci deve essere il leader politico e la filiera di controllo". Lo dice Giuseppe Conte in conferenza stampa.

M5S: Conte, mia franchezza non è arroganza, è prova affetto

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Questa mia franchezza non nasconde arroganza, è dovuta all'affetto per il M5S. La mia posizione nasce da un ragionamento secondo cui, dopo la fase di crescita del Movimento, oggi rischiamo di entrare in una fase di declino se non rilanciamo in modo nuovo la forza" dei 5 Stelle. Lo dice Giuseppe Conte in conferenza stampa. (ANSA).

M5S:Conte,è ora comunità, Movimento si assuma responsabilità

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Abbiamo bisogno di un campo largo. Dobbiamo lavorare nel rispetto delle reciproche autonomie con tutte le forze che fin qui si sono mostrate concretamente sensibili al nostro slancio innovatore. Questo è il momento in cui l'intera comunità 5 Stelle deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Il mio l'ho fatto". Lo dice Giuseppe Conte in conferenza stampa.

