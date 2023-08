COSA C’E’ SUL CELLULARE DI LEONARDO APACHE LA RUSSA? SCELTE LE 25 PAROLE CHIAVE PER CERCARE NEI SUOI CELLULARI RIFERIMENTI AL PRESUNTO STUPRO DENUNCIATO DALLA SUA AMICA - ANALIZZATE LE CONVERSAZIONI CON UNA VENTINA DI CONOSCENTI E AMICI DEL FIGLIO DEL PRESIDENTE DEL SENATO. LEO AVEVA CONSEGNATO DUE DISPOSITIVI PRIVI DELLE SIM, INTESTATE ALLO STUDIO LEGALE DEL PADRE, E COPERTE DALLE GARANZIE COSTITUZIONALI PREVISTE PER LA SECONDA CARICA DELLO STATO…

Estratto dell’articolo di Sandro De Riccardis per repubblica.it

Dopo la copia forense dei dati telefonici di Leonardo La Russa, 21 anni, indagato per violenza sessuale ai danni di un’amica incontrata all’Apophis la sera del 18 maggio scorso, la procura ha individuato 25 parole con radici (se si cerca la parola stupro, la radice è stupr*) nelle conversazioni via chat che La Russa junior ha avuto in quei giorni con amici e conoscenti. Sono una ventina le persone ritenute d’interesse, nei cui dialoghi si spera di trovare elementi utili per ricostruire i fatti di quelle ore.

La mattina del 19 maggio la presunta vittima, 22 anni, si sveglia a casa della famiglia La Russa, confusa e spaventata per ritrovarsi accanto nello stesso letto con Leonardo. E’ proprio il figlio del presidente del Senato che poi le dice di aver avuto un rapporto con lui e con l’amico che dorme nell’altra stanza, il dj Tommaso Gilardoni, indagato anche lui per violenza sessuale.

Si apprende solo oggi che i dati verranno estratti non da uno ma da due cellulari di Leonardo, quelli in uso al ragazzo dal giorno dell’incontro all’Aphopis, uno sostitutivo dell’altro. Per la procura dovrebbero avere lo stesso contenuto. I dispositivi sono stati consegnati privi delle sim, intestate allo studio legale del padre, e coperta dalle garanzie costituzionali previste per la seconda carica dello Stato. Si cercano audio, video e immagini dalla serata in discoteca fino al momento del sequestro...

